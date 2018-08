Online-Handel: Kunden werden immer öfter zu betrügern

Onlinehandel hat seine Tücken, auch für die Händler. In Österreich steigt die Zahl der Betrugsfälle im Vorjahr stark. Auch die Schadenshöhe steigt. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig.

Der Betrug im Netz lauert überall. Nicht nur auf Kunden, auch auf Online- und Versandhändler. Sie sind zunehmen von Betrug betroffen. Rund 90 Prozent der Befragten in Deutschland, Österreich und der Schweiz waren schon einmal Opfer von Betrug oder Betrugsversuchen. CRIF hat dazu eine Umfrage unter rund 130 Online- und Versandhändlern in den drei Ländern durchgeführt.

Wirft man einen Blick auf die Entwicklung im letzten Jahr, so zeigt sich, dass etwa die Hälfte der Befragten aus Deutschland (52 %) und Österreich (50 %) während der letzten zwölf Monate einen Anstieg der Betrugsfälle erkennt. In der Schweiz teilt nur ein Viertel diese Einschätzung. Während hier knapp die Hälfte (49 %) kaum eine Veränderung sieht, sagen 19 Prozent der deutschen und 13 Prozent der österreichischen Online-Händler, dass die Betrugsfälle sogar stark zugenommen haben.

Betrügereien im Netz haben zugenommen. © Crif

Kunden bestellen Waren, die sie ohnehin nicht zahlen können

Was steckt dahinter, wenn Kunden zu Betrügern werden? Die meisten Kunden können die Ware, die sie bestellt haben, nicht zahlen – dabei ist es den Bestellern bereits beim Kauf einer Ware bewusst, dass sie die Rechnung nicht begleichen können. In der Schweiz (88 %) und Deutschland (67 %) stellt die Zahlungsunfähigkeit von Kunden das größte Problem dar. In Österreich liegt der Anteil bei 43 Prozent.

Bestellungen unter falschem Namen

Mit der Angabe falscher Namens- oder Adressdaten (Identität variiert) mussten 43 Prozent der österreichischen Unternehmen auseinandersetzen. In der Schweiz und in Deutschland liegt der Anteil über 60 Prozent. Die befragten österreichischen Online- und Versandhändler sind am häufigsten von Identitätsdiebstahl betroffen: So war die Hälfte von ihnen bereits damit konfrontiert, dass sich ein Kunde als komplett andere reale Person ausgegeben hatte (Deutschland 51 %, Schweiz 40 %).

Kunden bestellen, obwohl sie wissen, dass sie ohnehin nicht zahlen können. Die häufigste Form von Onlinebetrug. © istock

In zehn Prozent der Betrugsfälle in Österreich ist der Schaden höher als 25.000 Euro. Die meisten Betrügereien betreffen Beträge mit weniger als 5.000 Euro. © crif

Schadenshöhe steigt deutlich

Für den Großteil der befragten Unternehmen aus der DACH-Region lag der höchste, je erlittene Einzelverlustbetrag durch Betrugsfälle unter 5.000 Euro. In Österreich gaben 50 Prozent der Befragten diese Betrag an. Allerdings haben sowohl in Österreich (2018: 25 %, 2017: 8 %) als auch in Deutschland und der Schweiz heuer angegeben deutlich mehr Unternehmen angegeben, auch Verluste zwischen 5.000 und 10.000 Euro erlitten zu haben. Während im Jahr 2017 keiner der österreichischen Befragten den höchsten Verlust mit einem Betrag zwischen 10.000 und 25.000 Euro angab, waren es heuer 13 Prozent.

Was tun die Unternehmen gegen Onlinebetrug? Mehr als die Hälfte der Händler in Österreich (56 %) und der Schweiz führen die Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung firmenintern durch. In allen drei Ländern ist es nach wie vor gängige Praxis, dass Mitarbeiter verdächtige Bestellungen manuell überprüfen (Schweiz: 79 %, Deutschland: 64 %, Österreich 50 %). Zudem wird häufig mit eigenen Kundenlisten gearbeitet. Moderen Hilfsmittel wie Device Fingerprint und Transaktionstools kommen hingegen in vergleichsweise geringem Maße zum Einsatz.

Befragt wurden rund 130 Online- und Versandhändler aus dem Kundenspektrum von CRIF. In Deutschland rund 40, in Österreich rund 20 und in der Schweiz rund 70.