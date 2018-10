Der Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) und Skigebietsinvestor Peter Schröcksnadel ortet keinen dramatischen Klimawandel. Er meint: "Vielleicht sind die Berechnungen der Klimaforscher richtig, vielleicht sind sie auch falsch." Er spricht mit dem trend unter anderem über Panik und Geschäft.

trend: Sie haben in den letzten Jahren in Skigebiete in mittleren Lagen investiert, etwa Hinterstoder und Hochficht in Oberösterreich. Nach den gängigen Prognosen über den Klimawandel haben diese Gebiete besonders schlechte Chancen.

Peter Schröcksnadel: Ich habe immer gesagt, ich kaufe Skigebiete von jenen, die sich vor dem Klimawandel fürchten. Aber es verkauft ja niemand. Vor 15 Jahren hat man noch eine globale Erwärmung von fünf Grad vorausgesagt, heute sind es 1,5 Grad. Der Skibetrieb und der Skisport werden dadurch sicherlich keinerlei Schwierigkeiten bekommen. Noch Anfang der 1970er hat es geheißen: Wir leben in einer neuen Eiszeit, und ab den 1990ern haben dann alle von einer globalen Erwärmung gesprochen. Ich bezweifle ja, ob man solche Sachen auf 50 Jahre vorausberechnen kann.



Sie glauben an eine goldene Zukunft für Hochficht &Co.?

Schröcksnadel: In Hochficht, einem Skigebiet zwischen 500 und 1.200 Höhenmetern, gab es vor 40 Jahren weniger Betriebstage als heute. Und es ist eines der profitabelsten Skigebiete heute. Es gibt genügend Skigebiete, die bis Mai Skibetrieb haben, und das bei durchschnittlich wesentlich höheren Temperaturen, zum Beispiel Abetone in Italien.



Praktisch alle Klimaforscher erwarten, dass im alpinen Raum die Temperaturen mittelfristig stärker als global steigen. Das wird doch nicht ohne Konsequenzen für den Skitourismus bleiben.

Schröcksnadel: Vielleicht sind die Berechnungen der Klimaforscher richtig, vielleicht sind sie auch falsch. Aber da wird viel Panik gemacht, und dass mit Panik Geschäft gemacht wird, stört mich. Die Sommer sind trockener geworden, das ist richtig. Aber das ist das Wetter, nicht das Klima. Der CO2-Ausstoß korreliert ja auch nicht mit der Erwärmung, er ist viel stärker gestiegen.



Die drei letzten Jahre waren global die wärmsten der Messgeschichte. Das ist eine ziemlich eindeutige Tendenz.

Schröcksnadel: Von Einzelereignissen lasse ich mich nicht schrecken. Mir ist es aber ohnehin lieber, wenn es im Sommer ein bisschen wärmer ist.



Und dass jetzt im Oktober bei 20 Grad Außentemperatur Schnee aus dem Vorjahr zu Pisten aufgeschüttet wird, ist das die Zukunft des Skitourismus?

Schröcksnadel: Was die Kitzbüheler jetzt machen, das sind Trainingspisten. Da sieht man immerhin, was man machen könnte. Für touristische Zwecke wäre so etwas aber Blödsinn.





Lesen Sie auch die COVER-Story im neuen trend 42/2018:

"Hallo Zukunft!" - Wer dem Klimawandel erfolgreich trotzt - und wer die Verlierer sind.