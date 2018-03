Catharina Trierenberg

34, GESCHÄFTSFÜHRERIN

Ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie in Kolumbien, in Innsbruck studierte sie BWL, mittlerweile übernimmt Trierenberg in der Familienholding immer mehr Aufgaben. Das Unternehmen stellt Zigaretten- Filterpapier her, laut "trend" gehört die Familie zu den 100 reichsten in Österreich.