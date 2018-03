David Alaba

23, FUSSBALL-STAR

Dagegen sind die Einnahmen jedes Generaldirektors Peanuts: David Alaba verdient bei Bayern München angeblich sieben Millionen im Jahr (also 19.000 Euro am Tag), sein Vertrag in München läuft bis 2018. Dazu kommen die Einnahmen aus Werbeverträgen. Das Vermögen Alabas ist längst tief im zweistelligen Millionenbereich. Sein Transfer-Marktwert liegt bei 38 Millionen. Alaba, dessen Familie in Wien lebt, investiert bevorzugt in Immobilien.