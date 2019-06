Neue Zentrale für Raiffeisenlandesbank OÖ

Die Raiffeisenlandesbank OÖ errichtet eine neue Konzernzentrale in Linz. Das Büro Henn gewann den Architekturwettbewerb. Das neue Gebäude soll 2025 fertig sein.

Die Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich hat ihre Pläne für eine neue Konzernzentrale in Linz vorgestellt. Aus einem sechsmonatigen internationalen Architekturwettbewerb ist der Entwurf des Büro Henn als Sieger hervorgegangen. Das neue Gebäude soll bis 2025 in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Zentrale, am Grundstück des derzeitigen Möbelhauses XXXLutz errichtet werden.

Das rund 45 Jahre alte Stammhaus am Europaplatz/Südbahnhofmarkt entspricht nicht mehr den Anforderungen. Bereits vor einigen Jahren hat die RLB in unmittelbarer Nähe ihren BlumauTower errichtet. Zwischen ihm und der bisherigen Zentrale befindet sich das Grundstück des Möbelhauses. Es gibt Pläne, es abzureißen und an der Donau neu zu errichten. Die Entscheidungen über diesen Standort sowie in den Behördenverfahren für das RLB-Vorhaben stehen noch an. Generaldirektor Heinrich Schaller nennt deshalb als "groben Zeitplan" die Fertigstellung im Jahr 2025. Das jetzige Stammhaus soll grundsätzlich erhalten bleiben. Es soll "mit neuen Nutzungsideen in die Zukunft geführt werden". Die voraussichtlichen gesamten Investitionskosten werden vorerst nicht genannt.

Nullenergie-Haus

Der siegreiche Entwurf des Architekturbüros Henn sieht ein achtgeschoßiges Gebäude in Nullenergietechnik mit einer Nutzfläche von rund 24.000 Quadratmetern vor. Es bietet Platz für Kundenbegegnungszonen, einen Veranstaltungs- und Konferenzbereich sowie für rund 1.000 Mitarbeiter. Das Konzept beinhaltet darüber hinaus im Erdgeschoß ein Gastronomie- und Geschäftsangebot, das auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll, und 550 Tiefgaragenplätze. Der aktuelle Gebäudeabstand zu den Nachbarbebauungen soll vergrößert und Grünflächen, Spielplatz- und Parkanlagen errichtet werden.

Das im Architekturwettbewerb siegreiche Büro Henn verfügt über 350 Mitarbeiter mit Niederlassungen in München, Berlin und Peking. Es zeichnete unter anderem für die Planung des Zalando Headquarters in Berlin, der Autostadt Wolfsburg und des Haikou Towers in Hainan in China verantwortlich. An dem Wettbewerb für das neue Gebäude haben 21 lokale und internationale Büros teilgenommen. Die Jury bestand aus Vertretern der Bank, der Stadt Linz und renommierten Architekten aus Österreich und Deutschland.