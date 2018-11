Nächster Personalumbau bei den ÖBB

Franz Seiser, Mitglied des ÖBB-Vorstands (ÖBB-Infrastruktur AG) wird 2019 pensioniert. Nachfolger werden in Position gebracht.

Im kommenden Jahr geht Franz Seiser, Vorstand in der ÖBB Infrastruktur, in Pension. Das Gerangel um seine Nachfolge ist bereits im Gang.

Franz Seiser, Vorstand in der ÖBB Infrastruktur, wird 2019 pensioniert. Bisher galt ein interner Kandidat als klarer Favorit: Johann Pluy, der Geschäftsführer der ÖBB Business Competence Center GmbH, sollte Seiser nachfolgen. Nun hat Pluy aber Konkurrenz bekommen.

Mit Alexander Jenbar kommt ein externer Kandidat ins Spiel. Jenbar ist Bereichsleiter Technik der A1 Telekom Austria und damit für Planung, Bau und Betrieb des A1-Netzes in Österreich verantwortlich. Argumentiert wird die Personalsuche außerhalb des Unternehmens mit Überlegungen, die IKT der ÖBB in die Infrastruktur AG zu integrieren. Jenbar werden aber auch gute Kontakte zur FPÖ nachgesagt – und die hat seit Antritt der neuen Regierung auf so gut wie alle neu zu besetzenden Posten ihre Leute gesetzt.