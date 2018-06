Morawa stellt Pressevertrieb Ende 2018 ein

Morawa stellt das Tochterunternehmen Morawa Pressevertrieb, das den Einzelhandel mit Zeitungen und Magazinen beliefert, mit Jahresende ein. Begründet wird der Schritt mit "stark rückläufigen Verkäufen von Zeitungen und Zeitschriften im Einzelhandel".

"Vor allem bei den Tageszeitungen ist der Rückgang besonders bemerkenswert. Gleichzeitig verursachen aber die Tageszeitungen den höchsten logistischen Aufwand bei der Verteilung an die Presseeinzelhändler", erklärt Morawa und zieht daraus den Schluss, den hauseigenen Pressevertrieb mit Jahresende einzustellen. Hauptursache ist die immer massivere Digitalisierung.

"Das Geschäft würde sich kurz- bis mittelfristig nicht mehr rechnen", erklärte Morawa-Geschäftsführer Emmerich Selch im Gespräch mit der Austria Presse Agenture APA. "Die Kosten, die der Vertrieb verursacht, sind so hoch, dass die Verkaufserträge diese à la longue nicht mehr decken würden." Nun bemühe man sich um ein geordnetes Ende, denn es solle nicht passieren, dass der Weg Richtung Insolvenz führe, so Selch. "Wir ziehen uns vom Markt zurück, weil die Verkäufe insgesamt rückläufig sind."

Den Markt in Österreich teilen sich bisher der Morawa Pressevertrieb und der Pressegroßvertrieb Salzburg auf. Sie liefern unterschiedliche Titel an die selben Abnehmer wie Trafiken und andere Verschleißstellen. "Die Verlage werden künftig wohl über den Großvertrieb Salzburg vertrieben werden", meint Selch.

Angekündigtes Ende

Die Entscheidung, Ende 2018 zu schließen wird mit einzuhaltenden Verträgen erklärt, für deren Kündigung eine entsprechende Vorlaufzeit nötig sei.

Der Morawa Pressevertrieb vertreibt rund 3.000 verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften. In Österreich gehören laut Selch "praktisch alle Tageszeitungen außer Titel der Mediaprint" dazu. Er relativierte, dass Zeitungen überwiegend aber im Abo an den Kunden gebracht würden, was nicht zum Geschäftsfeld des Morawa Pressevertriebs gehöre. Aus Deutschland vertreibt der Morawa Pressevertrieb beispielsweise Titel der Verlage Axel Springer, Gruner + Jahr und der Funke Mediengruppe.

Der Morawa Pressevertrieb gehört zu 75,1 Prozent Morawa und zu 24,9 Prozent Mediaprint.