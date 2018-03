Bloß nicht aufgeben

Den Österreichern wird gerne nachgesagt, dass sie in vielen Dingen genau zwischen den Deutschen und den Italienern liegen: entspannter als die Deutschen, aber zielstrebiger als die Italiener. Nicht so schmalzig wie die Italiener, aber nicht so staubtrocken wie die Deutschen. Dieses Irgendwo-Dazwischen ist aber auch abseits billiger Klischees ein Platz, an dem wir uns offenbar ganz wohl fühlen...

Im Innovations-Ranking der Europäischen Kommission liegt Österreich (Platz 11) genau zwischen Deutschland (Platz 4) und Italien (Platz 18). Das wäre nicht weiter schlimm, hätte Österreich sich nicht felsenfest vorgenommen, hier endlich an die europäische Spitze aufzuschließen. Jetzt aber ist klar, dass daraus trotz aller Verbesserungen der vergangenen Jahre so schnell nichts wird. Mehr als eine Milliarde Euro wird das Budget für die Wissenschaft nicht hergeben. Dass das für den Wirtschaftsstandort nicht ohne Folgen bleiben wird, wurde mittlerweile offenbar so oft gesagt, dass es von der Politik nicht mehr gehört wird. Dort heißt es: Wir bedauern, es ist nicht mehr Geld da. Wichtige Einrichtungen bangen um ihren Fortbestand. Die Perspektiven, die sich heimischen Wissenschaftern im Ausland bieten, wirken unter diesen Umständen fast schon paradiesisch. Was die Forderung nach mehr Mitteln für bessere Forschung betrifft, ist den Wissenschaftern, in weiterer Folge aber uns allen, kein Mittelweg der Stereotype zu wünschen, sondern eine Kombination: die Euphorie der Italiener und die Unnachgiebigkeit der Deutschen. - Martina Bachler