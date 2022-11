Mateschitz-Vertraute zu Nachfolgern in zentraler Firma bestellt

Mit dem Tage seines Todes haben zwei langjährige Mateschitz-Vertraute die Geschäftsführung in der Distribution & Marketing GmbH übernommen.

Die Entscheidung, wer die Geschäfte in seiner zentralen Firma führt, traf Dietrich Mateschitz noch selbst. Wie aus einem neuen Firmenbucheintrag hervorgeht, verfügte der am 22. Oktober verstorbene Red Bull Gründer am 26. August, dass „mit Wirkung zum Tag seines Todes“ seine langjährigen Red-Bull-Prokuristen Volker Viechtbauer, beim Dosenkonzern für Recht und Personal zuständig, und Finanzchef Walter Bachinger die Geschäfte bei der Distribution & Marketing GmbH übernehmen. Der Trend hatte zur Neuaufstellung des Führungsteams im Dosenkonzerns bereits im Oktober berichtet.

Diese Gesellschaft hält Mateschitz’ 49-Prozent-Anteil an Red Bull, sie weist inklusive Gewinnvorträgen per Ende 2020 einen Bilanzgewinn von unglaublichen 3,34 Milliarden Euro auf. Alleine der Jahresgewinn 2020 betrug 605 Millionen Euro.

Das ist keine Vorentscheidung, wer einmal den Red-Bull-Konzern führen soll, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach eine Übergangslösung, um die Geschäfte im Sinne Mateschitz’ weiterlaufen zu lassen.

Viechtbauer und Bachinger sind seit über 20 Jahren für den Red-Bull-Gründer tätig und bekleiden jeweils über 20 Funktionen in dessen Beteiligungsreich. Über den neuen CEO von Red Bull wird maßgeblich der thailändische Haupteigentümer, die Industriellenfamilie Yoovidhya, maßgeblich entscheiden.

