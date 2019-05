Markus Beyrer, Sprecher der Interessensvertretung „Business Europe“ hofft auf rasche Stabilisierung der labilen innenpolitischen Situation. Er nimmt Stellung zur derzeitigen Regierungskrise.

trend: Wie sieht man aus der Brüsseler Perspektive die österreichische Regierungskrise? Wird sie überhaupt wahrgenommen?

Markus Beyrer: Sie wird wahrgenommen, aber für mich überraschenderweise wesentlich schwächer, als ich das dachte. Ich habe vergangene Woche in Brüssel, in Frankreich, in Polen, viele Gespräche geführt, aber das Thema springt einen nicht wirklich an. Das Ableben von Niki Lauda wurde in Frankreich viel stärker registriert. Nur in Deutschland ist die Aufmerksamkeit groß