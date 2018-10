Die 100 wertvollsten Marken der Welt [Ranking]

Das Strategie- und Markenberatungsunternehmen Interbrand hat das neue Ranking der wertvollsten Marken der Welt veröffentlicht. Unter den Top 100 dominieren die Technologie-Konzerne. Die Liste wird wie bereits in den vergangenen Jahren von Apple angeführt.

Die Digitalisierung und der technologische Fortschritt halten die Welt in Atem. Und sie treiben die Börsen- und Markenwerte der globalen Technologie-Konzerne weiter in schwindlige Höhen: Mit einem Markenwert von 214,48 Milliarden US-Dollar ist Apple das erste Unternehmen, das im jährlichen, vom Strategie- und Markenberatungsunternehmen Interbrand erstellten Ranking der wertvollsten Marken der Welt die 200-Milliarden-Dollar-Grenze überschreitet.

Und die Technologie-Konzerne sind weiter im Aufwind. Im Jahr 2018 belegen mit Apple, Google, Amazon und Microsoft die "Big Four" des High-Tech-Business die ersten vier Plätze im Ranking der 100 wertvollsten Marken der Welt. Gemeinsam bringen sie es auf einen Markenwert von 563,46 Milliarden US-Dollar - um 92,81 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr.

Am stärksten zugelegt hat der Markenwert von Amazon (+ 56%), das von Interbrand immer noch als Handelskonzern geführt wird, in Wahrheit aber ein reiner Technologiekonzern ist. Der Handel mit Produkten aller Art ist für Amazon längst nur noch ein Standbein. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen zum Beispiel mit seinen Streaming-Services zu einem globalen Medienanbieter sowie mit seinen Cloud- und Business-Services zu einem den wichtigsten Business-Enabler der Welt entwickelt.

Mut für Veränderung

Interbrand begründet das spektakuläre Wachstum der Marke Amazon dennoch mit dem Erfolg in der Neudefinition der Gesetze des Handels, wo Amazon führend in Bezug auf Benutzer- und Verbrauchererlebnis sowie Innovation und Reaktionsfähigkeit gesehen wird.

„Amazon steht beispielhaft für das diesjährige Thema der Best Global Brands: Activating Brave. Nachhaltiger Erfolg erfordert den Mut, nicht nur mit der allgemeinen Entwicklung zu gehen, sondern in neue Richtungen voranzuschreiten", merkt Simon Thun, CEO von Interbrand Central & Eastern Europe an. „In unserem Ranking wachsen vor allem die Marken überdurchschnittlich, die mutig Neues probieren und dann konsequent umsetzen und skalieren. Das größte Risiko in der heutigen Zeit besteht zunehmend darin, nicht den Mut für Veränderung aufzubringen.“