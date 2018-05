trend-Marken-Check: Rot-weiß-rote Visitenkarten

© iStock / Rawpixel Ltd

Taugen Marken wie Red Bull, Fischer Ski & Co auch als Werbebotschafter Österreichs im Ausland? In einer großen Umfrage für den trend zeigen die Österreicher ihre Präferenzen.

Coca-Cola: Schmeckte früher nach US-amerikanischer Freiheit. Sony: War einst Ausdruck der technologischen Übermacht Japans. Miele: deutsche Qualitätsware in Küche und Haushalt.

Doch welche Güter und Marken eignen sich heute überhaupt noch, um ein Land gut im Ausland zu repräsentieren? Als Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der jüngsten Delegationsreise österreichischer Staats-und Wirtschaftsvertreter nach China dem dortigen Staatspräsidenten, Xi Jinping, ein Paar Fischer-Ski überreichte, war die Absicht dahinter unschwer zu erkennen: Österreich einmal mehr als Land des Wintersports zu präsentieren.

Geht es nach den vom Linzer market-Institut befragten über 400 Österreichern, hätte Red Bull das höchste Potenzial, eine Art rot-weiß-roter Markenbotschafter im Ausland zu sein: 63 Prozent vertreten die Meinung, dass sich die Energy-Drink-und Sportmarke sehr gut eignet, Österreich zu repräsentieren. Mit einem deutlichen Altersgefälle: Bei den Über-50-Jährigen liegt der Wert bei 76 Prozent, bei den Unter-30-Jährigen dagegen unter 50 Prozent.

Global und regional

Der Haken dabei: Globale Konsumgütermarken wie Red Bull oder Swarovski sind per definitionem übernational, sie werden außerhalb Europas kaum mit Österreich in Verbindung gebracht - und wollen das auch nicht. Bessere Chancen hätte da der in der market-Umfrage zweitplatzierte Seilbahnbauer Doppelmayer, dessen Produkte für die Erschließung der Bergwelten mit technologischer Kompetenz stehen.

Zwar haben die Vorarlberger einen deutlich geringeren Bekanntheitsgrad als Red Bull, Swarovski oder auch Fischer Ski. Doch 77 Prozent von denen, die sie kennen, halten sie auch für sehr gut bzw. gut geeignet, repräsentativ fürs Land zu sein -die Zustimmung ist unter allen Bevölkerungsgruppen durchgängig gleich hoch. Für market-Expertin Birgit Starmayr (Bild) ist das die größte Überraschung der Umfrage, während sie das Ergebnis für Fischer Ski als "unterproportional" einstuft. Zugegeben: Die Überreichung von Seilbahnen bei Staatsbesuchen ist eindeutig herausfordernder als jene von Skiern

Umfrage: Unternehmen, die Österreich gut im Ausland repräsentieren. © trend / Fillip Stuchlik

Abgefragt wurde auch die wohl bekannteste Digitalmarke Österreichs, Runtastic. Die Hälfte der Österreicher kennt das von Adidas gekaufte Fitnessportal, die Zustimmungsrate ist bei Männern und Unter-30-Jährigen deutlich höher als beim Rest der Bevölkerung.

Diese repräsentative trend-Umfrage wurde vom market-Institut durchgeführt. 403 Befragte. www.market.at

Der Artikel zur Umfrage ist in der trend-Ausgabe 17/2018 vom 27. April 2018 zu finden.