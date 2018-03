Luxus-Shopping Malls: Wo Sie ihr Geld am schönsten ausgeben können

Man nennt sie "city within the city": Canal City in der japanischen Stadt Fukuoka ist ein riesiger Einkaufskomplex mit knapp 235.000 Quadratmetern, einem Kino, Theater, Hotels und einer Wasserstraße, die sich durch die ganze Mall zieht. Liebhaber der japanischen Küche können sich in den unzähligen "Ramen" (japanische Nudelsuppe) Restaurants satt essen .