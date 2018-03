Luxus-Shopping Malls: Wo Sie ihr Geld am schönsten ausgeben können

Shoppen wie Gott in Frankreich: Berühmt sind die Galeries Lafayette in Paris vor allem wegen der beeindruckenden Jugendstilarchitektur und der großen Glaskuppel, die über der Einkaufshalle thront. In Paris steht das Haupthaus der traditionsreichen französischen Warenhauskette mit fast 250 Geschäften, in denen täglich rund eine Millionen Menschen einkaufen gehen. Im Jahr 1894 gründeten Théophile Bader und Alphonse Kahn die Galeries Lafayette, mit dem Ziel, Qualität und Schönheit für jedermann erschwinglich zu machen. Heute zählt die Groupe Galeries Lafayette zu den führenden Luxus-Warenhäusern. 2012 betrug des Umsatz der Gruppe 2,3 Milliarden Euro.