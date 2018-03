Luxus-Shopping Malls: Wo Sie ihr Geld am schönsten ausgeben können

"The World's largest store" prangt auf dem überdimensionalen, roten Einkaufsackerl vor dem Stammhaus von Macy's. Mit knapp 200.000 Quadratmeter Verkaufsfläche wird es als größtes Warenhaus der Welt betrachtet. 840 Geschäfte in 45 US-Bundesstatten machen Macy's Inc. außerdem zum größten Warenhausbetreiber der USA. 1858 eröffnete das erste Geschäft in New York, die Tageseinnahmen betrugen elf Dollar und sechs Cent. 2013 setzte Macy's 27,3 Milliarden Dollar um.