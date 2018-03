Luxus-Shopping Malls: Wo Sie ihr Geld am schönsten ausgeben können

Was Las Vegas kann, können die Scheichs in Katar auch. Venedig musste auch für die Villagio Mall in Doha als Vorlage herhalten, das Einkaufszentraum durchzieht ein 150 Meter langer Kanal, auf dem Gondeln fahren. Außerdem gibt es neben den hunderten Geschäften zwei Eishockeyfelder, ein Bowling Center und eine Achterbahn.