„Die Kultur eines Unternehmens entsteht nicht von heute auf morgen“

Thomas Ebner ist Geschäftsführer von Leier International mit Hauptsitz in Horitschon im Burgenland. Das international erfolgreiche Familienunternehmen produziert unter mehreren Marken Baustoffe in Österreich und CEE und wurde 2021 im Rahmen von Austria’s Best Managed Companies ausgezeichnet. | Gudrun Heidenreich-Pérez ist Director im Bereich Consulting bei Deloitte Österreich. Ihr Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich Leadership-Services. Sie leitet Projekte zur Evaluierung von Führungskompetenzen und Potenzialen im Rahmen von Executive-Search-Mandaten sowie Leadership-Assessments.

TREND: Wodurch zeichnet sich eine sinnstiftende Unternehmenskultur aus?

Gudrun Heidenreich-Pérez: In der Praxis muss man der Frage auf den Grund gehen, welche Werte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig sind. Die Antworten darauf sind vielfältig und lauten beispielsweise: Vertrauen, Loyalität, Sicherheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit oder Leistung. Sinn macht die Arbeit dann, wenn durch sie ein positiver Beitrag geleistet wird. Dieser Nutzen kann in gesellschaftlichen, ethischen oder ökologischen Dimensionen liegen, wie sozialem Engagement, Nachhaltigkeit, Weiterentwicklung der Gesellschaft oder Umweltschutz. Um die Vereinbarkeit zwischen den persönlichen Werten und den Werten der Unternehmenskultur sicherzustellen, gilt es, zu erheben, ob die Kultur des Unternehmens auf die individuellen Werte einzahlt. Die Unternehmenskultur wird vom Individuum dann als sinnstiftend empfunden, wenn sie mit der persönlichen Wertestruktur übereinstimmt.

Wie wird der Fokus auf die Unternehmenskultur von einem bloßen Lippenbekenntnis zum Teil der „DNA“ von Unternehmen?

Thomas Ebner: Damit eine Unternehmenskultur wirkungsvoll sein kann, braucht es Authentizität. Was gesagt und getan wird, muss in Einklang miteinander stehen. Die Unternehmenskultur zeigt sich im Verhalten und im Umgang miteinander, in der Art der Führung und im Kommunikationsverhalten. Sie zeigt sich auch darin, wie mit Risiken oder Konflikten umgegangen wird. Das Wichtigste ist, dass die Unternehmenskultur aktiv vorgelebt wird. Als Eigentümer wollen wir positive Vorbilder sein und die Leistung an den Tag legen, die wir auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehen möchten.

Wie können Eigentümer jene Rahmenbedingungen schaffen, welche die Etablierung einer positiv wahrgenommenen Unternehmenskultur fördern?

Ebner: Ein wertschätzender Umgang und kollaborative Strukturen fördern eine positive Unternehmenskultur. Wenn die Chemie zwischen den Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten und Eigentümerinnen wie Eigentümern stimmt und alle an einem Strang ziehen, entsteht eine positive Atmosphäre. Und eine Dynamik, die alle mitreißt. Wenn wir als Eigentümerfamilie vermitteln können, dass wir Freude und Erfüllung in unseren Aufgaben finden, hat das auch auf andere eine motivierende und inspirierende Wirkung. Es liegt auch an uns, die ­erforderlichen Strukturen, Systeme und Umgebungen zu etablieren, um eine erfolgversprechende Kultur zu fördern. Hier geht es zum Beispiel um Rahmenbedingungen wie Besprechungsstrukturen, Gehaltssysteme, Arbeitszeitmodelle oder Räumlichkeiten, in denen wir arbeiten.

Welche Art der Unternehmenskultur fördert die Entfaltung von Potenzialen besonders?

Heidenreich-Pérez: Eine Unternehmenskultur, die auf den Werten der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens beruht, bietet Freiraum und die Möglichkeit, sich einzubringen. Eine aktive Teilnahme am unternehmerischen Geschehen fördert sowohl Potenziale als auch Innovation. Wenn ein konstruktiver Austausch von Ideen stattfindet, kann das auch zu neuen Lösungen führen – und trägt damit sowohl zur individuellen Weiterentwicklung als auch zur Weiterentwicklung des Unternehmens bei. Ein Umfeld, in dem alle dazu ermutigt werden, ihre Perspektiven einzubringen, hebt das Potenzial der gesamten Organisation.

Haben Familienunternehmen einen Startvorteil in Sachen Unternehmenskultur – etwa, weil Hierarchien flach und brisante Themen wie Nachfolge transparent geregelt sind?

Ebner: Es kann schon sein, dass Familienunternehmen hier einen Startvorteil haben. Gerade durch die flachen Hierarchien und den engen Kontakt zu den Mitarbeitenden können Kultur und Werte viel direkter transportiert werden. Der Einfluss des Eigentümers oder der Eigentümerin ist in Familienunternehmen oftmals stärker – und gewünschtes Verhalten kann besser gefördert werden, da es eine starke Vorbildfunktion gibt. Brisante Themen wie die Nachfolge in der Führung können jedoch auch in Familienunternehmen nicht immer gleich klar sein und bergen durchaus Konfliktpotenzial in sich – dessen muss man sich bewusst sein und entsprechend agieren.

Wie kann eine gelebte Unternehmenskultur über mehrere Generationen hinweg beibehalten bzw. weiterentwickelt werden?

Heidenreich-Pérez: Die Kultur eines Unternehmens entsteht nicht von heute auf morgen, sondern wächst kontinuierlich über viele Jahre. Sie kann sich dann entwickeln, wenn Werte und Normen, auf denen sie basiert, von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Zugleich findet über Generationen hinweg auch laufend eine Veränderung der Kultur statt. Wenn das gezielt und strategisch erfolgt, können ein Unternehmen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig von diesem Wandel profitieren.

Wir leben in krisenvollen Tagen: Können eigentümergeführte Unternehmen jetzt mit ihrem Zusammenhalt und der starken internen Kultur besonders punkten?

Ebner: Gerade in Zeiten der Krise gewinnt die Frage nach dem Sinn und dem Warum an Bedeutung. Natürlich machen sich gewisse Tugenden gerade in Krisenzeiten besonders bemerkbar. So können beispielsweise kurze Entscheidungswege, Flexibilität und ein starker Zusammenhalt in ­turbulenten Tagen besonders von Vorteil sein.

Wie unterscheiden sich Best Managed Companies von anderen Unternehmen in Sachen Unternehmenskultur? Was können andere mittelständische Unternehmen von den besten lernen?

Heidenreich-Pérez: Best Managed Companies schaffen diese besondere Unternehmensidentität, indem sie ihre spezifischen Stärken spürbar machen. Das können beispielsweise übermittelte Werte oder auch regionale Bindungen sein. Sie bauen rund um diese Aspekte eine starke Unternehmenskultur auf und schaffen eine Umgebung, in der sich Potenziale entfalten können und individuelle Beiträge geschätzt ­werden. Eine wirksame Unternehmenskultur ist ein strategischer Erfolgsfaktor und ein Wettbewerbsvorteil. Durch sie kann Fluktuation verringert, die Motivation gesteigert und das Image in einem kompetitiven Gesamtmarkt verbessert werden.

© Deloitte