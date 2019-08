trend Podcast: Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forums Alpbach im Interview mit Bernhard Ecker

Dieser Tage ist wieder ein Tiroler Bergdorf in aller Munde: Alpbach in den Kitzbüheler Alpen. Der Präsident des Europäischen Forum Alpbach, Franz Fischler, erklärt im aktuellen trend-Podcast, warum das diesjährige Generalthema des Forums, „Freiheit und Sicherheit“, brandaktuell ist – insbesondere wenn es um den Klimaschutz geht. Der frühere EU-Kommissar hat einen ersten Ratschlag an die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen parat. Und er erklärt, warum es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist, die Wahlkämpfer beim Forum auszusperren.