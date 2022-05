Der Baukonzern Strabag bekommt mit Anfang 2023 einen neuen CEO: Thomas Birtel (68) übergibt die Chefposition an den Klemens Haselsteiner (41). Birtel hat die festgelegte Altersgrenze erreicht und scheidet nach zehn Jahren als Vorsitzender des Vorstands aus dem Unternehmen aus.

Klemens Haselsteiner, Sohn von Hans Peter Haselsteiner, ist bereits seit 2020 im Strabag-Konzernvorstand, wo er das neue Ressort Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und Innovation aufgebaut und etabliert hat. Davor war er im Konzern bereits in Russland sowie in Deutschland tätig, wo er in der Direktion Stuttgart zuerst als kaufmännischer Bereichsleiter und später als Direktionsleiter in führender Position arbeitete.

Digital und nachhaltig

Als Chief Digital Officer verantwortete Haselsteiner jun. zuletzt die konzernweite Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsstrategie. „Als langfristig ausgelegtes Unternehmen müssen wir auch das Übermorgen im Blick haben. Meine Vision ist es, eine resiliente, nachhaltige und innovative STRABAG zu schaffen“, sagt Klemens Haselsteiner, der auch als CEO die Themen Innovation und Digitalisierung verantworten wird.

„Klemens Haselsteiner hat das Baugeschäft an unterschiedlichen Stationen im Konzern von Grund auf gelernt und gleichzeitig eine klare strategische Vision für den Konzern formuliert. Aus Sicht des Aufsichtsrats erfüllt er damit genau das Anforderungsprofil, das an den CEO eines international erfolgreichen, börsenotierten Konzerns gestellt wird. Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich mich bei Thomas Birtel für seine hervorragende Arbeit bedanken. Mit seinem klaren Fokus auf Risikomanagement hat er wesentlich zur Verbesserung der Profitabilität beigetragen“, erklärt Strabag-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer.