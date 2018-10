Kleines Absurditäten-Kabinett am Weg zur Energiewende

Die Europäische Union will die Energiewende bis 2030 vorantreiben. Dabei könnte sich dieses Vorhaben noch schwieriger gestalten als ursprünglich angenommen: Anhand von vier besonders paradoxen Phänomenen des globalen Energiemarkts erklärt Prof. Jonas Puck, akademischer Direktor des MBA Energy Management und Leiter des Instituts für International Business an der WU, wie komplex das Thema Energiewende tatsächlich ist und welche Rolle die Psychologie des Menschen in diesem Zusammenhang spielt.

Kürzlich haben sich EU-Mitgliedsstaaten, EU-Parlament und EU-Kommission auf ein neues Ziel in Richtung Energiewende geeinigt. Bis 2030 soll der EU-weite Anteil an Erneuerbaren Energien auf 32 Prozent am Gesamtverbrauch steigen. Die Energieeffizienz soll in der EU um ein Drittel gesteigert werden. (siehe: ec.europa.eu)

Prof. Jonas Puck, Akademischer Direktor des MBA Energy Management und Leiter des Instituts für International Business an der WU, erklärt anhand von vier paradoxen Phänomenen des Energiemarkts, wie schwierig sich die Energiewende noch gestalten wird und welche Auswirkungen es hat, wie wir als Menschen ticken – abseits jeglicher Rationalität:



Vier Paradoxa des Energiemarkts

1. Der Rebound-Effekt

Es gab ihn schon zu Zeiten Thomas Edisons, als die Menschen die Glühbirne intensiver nutzten als es eigentlich nötig gewesen wäre. Effizienzsteigerungen bewirken in der Regel eine Senkung der Verbraucherpreise. Der Rebound-Effekt (oder Bumerang-Effekt) besagt: Sobald wir eine günstigere Energiequelle nutzen und dabei Energie und auch Geld sparen können, tendieren wir dazu, mehr davon zu verbrauchen und den Spareffekt damit aufzuheben. Ein einfaches Beispiel: Man kauft ein sparsames Auto und fährt damit ab sofort auch kurze Wege.

Aber auch makroökonomisch wirkt der Effekt. Die Energieersparnis der einen Konsumenten kann den Energiepreis senken und dadurch zu höherem Verbrauch bei anderen Konsumenten führen. Ein indirekter Rebound-Effekt wäre, das durch Energieeffizienz gesparte Geld in anderen Bereichen auszugeben, die wiederum mehr Energie verbrauchen. Auch bei der Entwicklung von Produkten kommt der Rebound-Effekt zum Tragen: „Flachbildfernseher sind zwar energiesparender als Röhrenfernseher. Da die Kunden aber immer größere Bildschirme kaufen, steigt der Stromverbrauch pro Jahr“, sagt Puck.

2. Das Speicher-Dilemma

Bei einem Gaskraftwerk ist es etwa möglich, den Output an Energie zu steuern. Bei Wind-, Wasser- und Solarenergie ist das weitaus schwieriger. An stürmischen, aber sonnigen Tagen laden Ökostromkraftwerke sehr viel Strom in die Netze – der Strompreis sinkt in den Minusbereich, ein Systemkollaps kann drohen. Der paradoxe Effekt: Der betroffene Anbieter muss seinen Abnehmern Geld bezahlen, damit er den Überschuss an Strom loswird. Auch Pumpspeicherkraftwerke, die Wasser in gebirgige Stauseen zur Energiespeicherung hochpumpen, würden sogar mehr Energie verbrauchen als sie speichern. „Die große Herausforderung der Zukunft wird es sein, effiziente Möglichkeiten zur Energiespeicherung zu entwickeln“, meint Puck. Dann müssten Länder ihren Stromüberschuss nicht ins Ausland weiterverkaufen. Ein Beispiel dafür ist an der Küste von Massachusetts zu finden. Dort entsteht derzeit ein Offshore-Windpark mit dem größten Batteriespeicher der Welt.

3. Das Ölpreis-Paradoxon:

„Man würde annehmen, dass vor allem ein hoher Ölpreis dazu führt, dass Konsumenten eher auf erneuerbare Energien umsteigen“, sagt Prof. Puck. Das liegt daran, dass unter einem Hochpreis-Scenario Konsumenten nach alternativen und günstigeren Energiequellen suchen um Kosten zu sparen. Hohe Ölpreise haben aber auch Schattenseiten. „Öl- und Gaskonzerne gehören zu den größten Investoren in Renewables, weil sie langfristig betrachtet innovativ sein und neue Geschäftsmodelle entwickeln müssen.“ Diese Investitionen drohen sich zu verzögern oder nehmen ab, solange die aktuellen Geschäftsmodelle extrem erfolgreich sind. Trotz eines günstigen Preisscenarios findet der Wandel zu erneuerbaren Energien so erheblich langsamer statt als angenommen.

4. Die Digitalisierungs-Falle

Innovation müsste zu mehr Energieeffizienz und somit zu einer besseren Energiebilanz führen. Das ist eine Annahme, die der Realität in Zeiten der Digitalisierung nicht standhält. Innovation führt leider nicht unbedingt dazu, dass wir weniger Energie verbrauchen. Die weltweite Produktion von Kryptowährungen wie Bitcoins könnte im Jahr 2018 in etwa so viel Strom verbrauchen wie ganz Argentinien, schätzt etwa eine Studie von Morgan Stanley. Das ruft wiederum den Ausbau von Erneuerbaren Energien auf die Agenda.

Konsequenz: Die Energiewende kann nur dann zügig erreicht werden, wenn die beteiligten Staaten den Wandel aktiv durch politische Maßnahmen unterstützen. Dies gilt sowohl auf Seite der Unternehmen, als auch auf Seite der Konsumenten. Maßnahmen können dabei sowohl Informationskampagnen beinhalten, als auch konkrete regulative Aktivitäten.