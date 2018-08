Jobabbau bei kika/Leiner: Sozialplan für 1.100 Mitarbeiter

Der neue Eigentümer der Möbelketten Kika und Leiner - die Signa Holding des Tiroler Investors Rene Benko - setzt den Rotstift an: Österreichweit sollen rund 1.100 Stellen gestrichen werden, vier Filialen sollen geschlossen werden.

Dem Aufatmen nach der Übernahme der kika/Leiner Gruppe durch René Benkos Signa-Holding und der damit erfolgten Rettung der Möbelhandelsketten vor der Insolvenz folgt nun wieder eine Phase des angespannten Luft-Anhaltens: Signa muss bei den Möbelhäusern den Rotstift ansetzen. Rund ein Fünftel der Belegschaft - etwa 1.100 Mitarbeiter - wird nicht zu halten sein. Vier Standorte und zwei kleinere Logistikzentren sollen per Jahresende geschlossen werden.

Offiziell bestätigt hat das Unternehmen bisher lediglich die Schließungen. Die kolportierte Zahl von 1.100 Mitarbeitern, die beim AMS zur Kündigung abgemeltet werden sollen noch nicht, dürfte jedoch stimmen.

Wirklich überraschend dürften die Einschnitte wohl auch für die Mitarbeiter nicht kommen, denn selbst die Betriebsräte zeigen bereits in einer ersten Reaktion Verständnis für den Sparkurs der neuen Eigentümer. Sie betonen, dass mit der Geschäftsführung bereits ein Sozialplan verhandelt werde. "Es ist schlecht, was da passiert", sagte Sonja Karner, Betriebsratsvorsitzende bei Kika, am Freitag zur APA. Um den Fortbestand von Kika und Leiner zu sichern, müsse aber gespart werden. "Aus wirtschaftlichen Gründen sind natürlich Maßnahmen notwendig, um das gesamte Unternehmen am Markt zu halten", sagte auch Leiner-Betriebsrat Karl Vogl im Ö1-Morgenjournal.

Schließungen in Niederösterreich

Allein in Niederösterreich könnten insgesamt bis zu 500 Arbeitsplätze verloren gehen. In der Zentrale in St. Pölten, in der dortigen Logistik und in den beiden St. Pöltener Möbelhaus-Filialen werden zahlreiche Arbeitsplätze wegfallen. Ein Filialaußenlager in St. Pölten wird mit Jahresende geschlossen, das Leiner-Möbelhaus in Wiener Neustadt und die Kika-Filiale in Vösendorf ebenso.

"Trotz der schmerzlichen Kündigungen muss man auch sagen, dass es noch schlimmer hätte kommen können", erklärte der St. Pöltener Bürgermeister Matthias Stadler. Immerhin habe das Management des Kika/Leiner-Eigentümers Signa bestätigt, dass in St. Pölten das Möbelhaus Kika im Süden und das Leiner-Stammhaus im Zentrum sowie die Zentrale erhalten bleiben sollen.

In Wiener Neustadt werde mit dem Leiner-Möbelhaus in der Bahngasse eine "Institution" und ein "sehr wichtiger Betrieb" für die Innenstadt zugesperrt, meinte Bürgermeister Klaus Schneeberger, der eigenen Aussagen zufolge seit zwei Wochen mit der Signa-Gruppe Gespräche zur weiteren Entwicklung des Standorts führt.

Für die niederösterreichische Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav geht es nun auch darum, eine sinnvolle Nachnutzung für die aufzulassenden Standorte zu finden. "Wir wissen, dass ein langer Leerstand von großen Flächen schlecht für die gesamte Umgebung ist. Daher habe ich die Expertise durch unsere Wirtschaftsagentur ecoplus angeboten", sagte sie. Wichtig sei es, dass es zu keinen größeren negativen Auswirkungen für die jeweiligen Standorte komme.