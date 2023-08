Verbund-CEO Strugl: "Wir sind ein Sündenbock für die Teuerung"

trend : Aktuell regt sich wiederholt Widerstand gegen Wasserkraft- oder Windkraftprojekte. Berechtigte Sorgen um Naturzerstörung oder mangelndes Bewusstsein in Bevölkerung und Politik für die Energietransformation?

Michael Strugl: Der Bau von Anlagen ist immer ein Eingriff in die Natur. Deswegen gibt es strenge Auflagen, die wir beachten – in Bezug auf Ökologie und auch auf die Interessen von Anrainer:innen. Wir erleben allerdings immer stärker ein "Not in my backyard"-Verhalten. Umfragen zeigen sehr viel Zustimmung zum schnelleren Ausbau erneuerbarer Energie. Den meisten Leuten ist klar, dass Windräder in der Landschaft kein Thema mehr sein werden, falls die Eindämmung der Erderwärmung nicht gelingt. Weil diese Landschaft dann nämlich ohnedies eine andere sein würde. Aber wenn wir dann Windkraftwerke errichten wollen, lehnen es die Betroffenen trotzdem ab – und auch Leute, die gar nicht dort wohnen, sondern andere Interessen verfolgen.



trend : Wie aktuell bei einem geplanten Verbund-Kraftwerk in der Steiermark.

Strugl: Leider ja. Da sind mehr als 70 Prozent dagegen. Das Projekt ist damit gestorben, obwohl wir sogar eine Energiegemeinschaft mit Strompreisrabatten bis zu 50 Prozent gegründet hätten. Da ist man dann ein bisschen ratlos. Es wäre Aufgabe der Politik, viel mehr zu tun, um die Bevölkerung noch besser mitzunehmen.



trend : "Die Menschen mitzunehmen" ist ein oft gebrauchtes Schlagwort. Aber was heißt das konkret?

Strugl: Man wird es nie allen recht machen können. Richtig, und das muss ich als Politiker wissen. Daher muss man Entscheidungen treffen und kann sie nicht wegdelegieren. Natürlich brauchen wir einen Interessenausgleich in fairen Verfahren, aber am Ende muss eine politische Entscheidung fallen. Wir sollten endlich Zonen ausweisen, wo der Ausbau genehmigungsfähig ist. Das hat die EU vorgeschlagen und Deutschland schon gemacht. In Österreich fehlt ein gesamthafter planerischer Ansatz. Die Materie ist zersplittert zwischen Bund, Ländern und Gemeinden.





trend : Verfahren für Projekte in diesen Zonen wären dann einfacher und schneller?

Strugl: Das ist die Idee, indem vorher geprüft wird, welche Gebiete für den Ausbau geeignet und sinnvoll sind: eine Art Energieraumplanung, die wir nicht haben. Wir haben nicht einmal – wie die Deutschen – ein übergeordnetes öffentliches Interesse für erneuerbare Energien formuliert, wie von der EU-Kommission empfohlen. Damit würde man auch den Behörden klar sagen: Der Erneuerbaren-Ausbau hat in der momentanen Situation Vorrang. In Österreich steht nur: "großes öffentliches Interesse". Eine Wischiwaschi-Aussage, die für die Behörde in der Interessenabwägung nicht eindeutig ist. Ein klarer rechtlicher Rahmen des Gesetzgebers würde sehr helfen, Projekte, die in der Pipeline sind, auch umzusetzen.



trend : Falls mit der FPÖ vielleicht bald eine Partei regiert, die den Klimawandel in Frage stellt, geht dann gar nichts mehr?

Strugl: Ich möchte keine parteipolitische Kommentierung abgeben. Aber ich plädiere sehr für eine nationale Kraftanstrengung über Parteigrenzen hinweg. Das betrifft nicht nur die Regierung, sondern alle politischen Kräfte. Anders wird diese absolut notwendige Transformation, die über 60 Milliarden Euro an Investitionen bis 2030 braucht, nicht zu stemmen sein.



trend : Allerdings widerspricht so ein Schulterschluss der Logik der Politik, wo es ja nur darum geht, sich vom anderen abzugrenzen, oder?

Strugl: Wir sind immer am besten gefahren, wenn wir Ziele gemeinsam verfolgt haben. Und ich glaube, es gäbe politisch eine breite Mehrheit für dieses Thema. Es würde mich wundern, gäbe es Widerstand dagegen, die Versorgungssicherheit des Landes zu garantieren.



trend : Österreich hinkt seinen Klimazielen bis 2030 deutlich hinterher. Ist das noch aufzuholen oder müssen wir uns damit abfinden, dass wir sie nicht mehr erreichen werden?

Strugl: Derzeit liegt Österreich klar außerhalb des Zielpfades und müsste darum die Anstrengungen vergrößern. Die Ausbauziele, die wir uns vorgenommen haben, schaffen wir nur, wenn wir ausreichend Flächen und Bewilligungen bekommen. Aber für die Klimaziele sind außer der Dekarbonisierung der Energieerzeugung auch andere Sektoren wie Verkehr und Wärme ausschlaggebend. Für all das braucht es eine intensive Kooperation mit der Industrie und den Konsumenten. Aber wie gesagt: Die Zusammenschau komplexer Zusammenhänge fehlt.





trend : Ein Beispiel?

Strugl: Es ist toll, wenn jetzt mit den Förderungen gigantische private Investitionen in Photovoltaik fließen. Aber abgesehen davon, dass wir bessere Netze brauchen, die den Strom aufnehmen können, führt die unkoordinierte Einspeisung von Überschussstrom um die Mittagszeit dazu, dass andere Anlagen zuweilen abgeschaltet werden müssen. Und das kostet viel Geld.



trend : Teile der Industrie stehen bei der Klimawende auf der Bremse, weil sie – wahrscheinlich berechtigt – Nachteile im internationalen Wettbewerb fürchten. Ist diese schwierige Gratwanderung zu meistern?

Strugl: Die Sorge ist berechtigt und ein großes europäisches Thema. Österreich betrifft es besonders, daher darf man die Industrie bei dieser Transformation nicht allein lassen. Sie wird ohne öffentliche Unterstützung die Dekarbonisierung ihrer Produktionen nicht leisten können. Unsere Branche hat die Aufgabe, ihr gigantische Strommengen und in Zukunft auch große Mengen Wasserstoff zur Verfügung zu stellen.



trend : Tatsache ist, dass Energie in Europa teurer als in Asien oder den USA bleiben wird. Können wir damit leben?

Strugl: Bisher war Energie in Europa relativ günstig, was hohe Löhne und Steuern teilweise kompensiert hat. Das funktioniert jetzt nicht mehr, was die Industrie enorm unter Druck bringt. Was man aber auch sehen muss: In den USA ist fossile Energie günstiger, trotzdem gibt es enorme Investitionen in Erneuerbare. Ein klassischer Ölstaat wie Texas gibt riesige Summen für Wind- und Sonnenkraft aus. Zudem ist der Inflation Reduction Act der USA ein mächtiges Instrument, das Investitionen anzieht. Leider tun wir uns in Europa schwer, so etwas schnell und einfach zu machen.





trend : Bei Verbund stehen Innovationen in Wettbewerbsfähigkeit auf der Agenda. Welche sind das?

Strugl: Wenn Europa seinen Energieeinsatz zu sehr hohen Kosten dekarbonisiert, dann werden wir im globalen Wettbewerb nur bestehen, indem wir in den dafür nötigen grünen Technologien die Innovationsführerschaft erreichen. Ich rede da auch über digital-basierte Technologien, die Erzeugung, Netze und Speicher smarter machen – aber auch der Optimierung beim Endkunden dienen. Die Amerikaner versuchen, solche Technologien durch Incentives ins Land zu bekommen. Europa muss höllisch aufpassen, da nicht zurückzufallen. Verbund etwa hat bereits rund 900 Start-ups gescreent, um Innovation voranzutreiben.



trend : Welche erfolgversprechenden Ansätze hat das gebracht?

Strugl: Einer unserer Innovationsschwerpunkte heißt New Storage – für Strom und auch für Wasserstoff. Neue Speichertechnologien testen wir in unseren Windparks und im Gaskraftwerk Mellach.



trend : Inwieweit setzen Sie auf neue Geschäftsmodelle?

Strugl: Wir wollen unsere Erzeugung diversifizieren, weil wir sehr Wasserkraft-lastig sind. Bis 2030 soll der Anteil von Photovoltaik und Windkraft von derzeit noch unter zehn Prozent auf 20 bis 25 Prozent steigen. Da diese zusätzlichen Mengen unmöglich ausschließlich in Österreich herzustellen sind, diversifizieren wir auch geografisch. Wir verstärken unsere Aktivitäten in Deutschland, neben Österreich unser Kernmarkt, in Rumänien und Albanien, wo wir schon länger tätig sind, sehr stark in Spanien sowie in Italien. Wir müssen in neue Märkte gehen, weil sonst unsere Ausbaupläne unmöglich erreichbar sind.



trend : Und die Kooperation mit Masdar aus Abu Dhabi?

Strugl: Da geht es um die Verlängerung der Wertschöpfungskette von grünem Strom durch die Herstellung von Wasserstoff. Wir glauben, dass eine europäische Wasserstoffwirtschaft entstehen wird, innerhalb derer wir eine Rolle für die Versorgung in Österreich spielen wollen.







trend : Kommen wir noch zu den Strompreisen. Die Energiewirtschaft hat die Inflation wesentlich getrieben. Ein Stück weit sind die Preise wieder gefallen. Bleibt das so?

Strugl: Auch im letzten Jahr lag der Anteil der Energie an den 8,6 Prozent Inflation nur bei 2,8 Prozent. Zwei Drittel hatten andere Ursachen. Im Mai 2023 hatte Österreich neun Prozent Inflation. Davon war Energie insgesamt für 0,6 Prozent, Strom für 0,15 und Haushaltsstrom für 0,08 Prozent verantwortlich. Und was war die Maßnahme? Eine Verschärfung der Gewinnabschöpfung bei Strom. Die Diskussion geht teilweise an den Fakten vorbei. Dieses Bashing einer gesamten Branche schmerzt schon.



trend : Ihre Einschätzung der Strompreisentwicklung der nächsten zwölf bis 18 Monate?

Strugl: Die Großhandelspreise gehen nach unten, werden aber volatil bleiben: Treiber ist jetzt nicht mehr der Gas-, sondern der CO2-Preis.



trend : Wie lautet Ihr Befund, wieso das Bashing hierzulande stärker ausfällt als in anderen Ländern?

Strugl: Gute Frage. Ich verstehe, dass es schwierig ist, wenn Strom teurer wird. Aber hauptsächlich ging es darum, einen Sündenbock für die Teuerung zu finden. Wir müssen zurückfinden zu einer Versachlichung der Debatte. Ich kann schwarz auf weiß widerlegen, dass - wie immer behauptet - Preissenkungen nicht langsamer weitergegeben wurden als Preiserhöhungen. Per Juli haben jetzt die meisten Anbieter ihre Preise gesenkt. Und um das einmal klarzustellen: Verbund verliert im Endkundengeschäft heuer 365 Millionen Euro.



trend : Also alles nur haltlose Vorwürfe?

Strugl: Die angestammten Versorger haben sich sehr bemüht, die Belastungen für Haushalte zu dämpfen. Da gab es auch andere: Alternative Anbieter haben im zweiten Halbjahr 2022 ihre Kunden gekündigt und ihre bereits beschafften Strommengen zu viel höheren Preisen am Markt verkauft. Der Regulator hat uns dann gebeten, die gestrandeten Kunden zu nehmen, was geschehen ist. Bei fallenden Preisen sind diese Anbieter plötzlich wieder da und werben Kunden ab. Und wenn der Regulator jetzt beklagt, dass es zu wenig Wettbewerb gab, dann genau deswegen, weil die sich vom Acker gemacht haben.





trend : War es wirklich Zufall, dass Verbund kürzlich wenige Tage nach herber Kritik aus der Politik die Preise gesenkt hat?

Strugl: Wir folgen einer betriebswirtschaftlichen Logik, keiner politischen. Unsere Aktion hat einen einfachen Hintergrund: nicht nur niedrigere Preise, sondern auch neue Verträge mit aktiver Zustimmung der Kunden anzubieten, weil wir sonst keine Rechtssicherheit mehr haben. Reihenweise Klagen sind aufgrund einer Rechtsgrundlage anhängig, die vor Gericht nicht hält. Der Gesetzgeber hat das bis heute nicht saniert. Nicht einmal im Entwurf zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz, obwohl wir es dem Konsumentenschutzminister mehrfach gesagt haben. Dieser Zustand führt dazu, dass ein neues Geschäftsmodell entsteht für Anwälte mit Prozessfinanzierern im Rücken. Will man das ernsthaft?



trend : Wie hoch wird die Gewinnabschöpfung bei Verbund ausfallen und wie lange, rechnen Sie, werden Sie noch davon betroffen sein?

Strugl: Ersteres hängt von den Strompreisen ab. Wenn sie weiter fallen, wird auch die Abschöpfung immer weniger. Voraussichtlich wird sie sich am unteren Rand der von uns kommunizierten Bandbreite von 300 bis 800 Millionen Euro bewegen. Deutschland hat die Abschöpfung schon beendet. In Österreich läuft sie mindestens bis Ende 2023. Jedenfalls hoffe ich, dass europäisch künftig besser auf solche Krisen reagiert wird. Heimische Energieunternehmen sind für eine temporäre Entkoppelung von Strom- und Gaspreis eingetreten, damit die sogenannten Übergewinne gar nicht erst anfallen. Es ist sinnvoll, in Extremsituationen in den Markt einzugreifen, wie es die Spanier gemacht haben – mit dem Ergebnis viel geringerer Inflation. Alle EU-Staaten haben sich damals zu diesem Thema zusammengesetzt, aber keine Lösung zusammengebracht. Es ist für Unternehmen wie uns nicht prickelnd, für hohe Gewinne geprügelt zu werden, die dann sowieso abgeschöpft werden.



trend : Wirkt sich die Abschöpfung negativ auf Ihre Investitionen aus?

Strugl: Fakt ist, dass jeder abgeschöpfte Euro bei den laufenden Investitionen fehlt – für die nächsten drei Jahre sind 4,6 Milliarden Euro geplant. Wir können weniger aus den Cashflows und müssen mehr über Kredite finanzieren.



ZUR PERSON

MICHAEL STRUGL, geb. 1963 in Steyr, war ÖVP- Landesrat und bis 2018 Landeshauptmann-Stellvertreter in Oberösterreich. Der in Linz promovierte Jurist mit einem Master-Degree der Universität Toronto ist seit Anfang 2021 CEO des Stromkonzerns Verbund. In der IV-Wien fungiert Strugl als Vizepräsident.

Das Interview ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 28.7.2023 entnommen.