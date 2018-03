Die teuersten Wolkenkratzer der Welt

Größer, spektakulärer und kostspieliger: So lassen sich Wolkenkratzer heute am besten einordnen. Der Hamburger Immobiliendienstleister Emporis vergibt nicht nur den Skyscraper Award für Architektur, sondern listet in einem Ranking auch die teuersten Hochhäuser der Welt - eine Höhe von 100 Metern bzw. mindestens 40 Stockwerke war Vorraussetzung.