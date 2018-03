3. G4S

Das größte Sicherheitsunternehmen der Welt beschäftigt rund 618.000 Mitarbeiter. Die Nachfrage nach derartigen Dienstleistungen steigt vor allem in Schwellenländern; in Afrika ist der britische Konzern der größte private Arbeitgeber, mit 110.000 Mitarbeitern in 29 Ländern.