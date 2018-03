NORWEGEN

Die Krone hat seit Juni um rund ein Fünftel abgewertet - doppelt so stark wie von der Notenbank erwartet. Im Vergleich zum Dollar fiel die Währung auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Das verteuert die Importe, was wiederum die Inflation anheizen kann. "Die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung hat in den vergangenen Monaten zugenommen", sagte Finanzministerin Siv Jensen. Die Ökonomen von DNB sagen Norwegen im kommenden Jahr mit 1,2 Prozent ein nur noch halb so starkes Wachstum wie 2014 voraus.