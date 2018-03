Der Waffenstillstand ließ am Donnerstag auch die Aktionäre jubeln - ein Ende der Sanktionen ist aber vorerst nicht in Sicht.

Die Finanzminister der Euroländer verhandeln über Griechenland, die 55 OSZE-Staaten debattieren in Wien über die Ukraine. In Deutschland werden die Anleger in der kommenden Woche wohl Kasse machen, nachdem der Leitindex Dax am Freitag erstmals die 11.000-Punkte-Marke geknackt hatte.

Auch in der kommenden Woche wird Griechenland das wirtschaftspolitische Geschehen innerhalb der EU bestimmen. Spannend wird es in dieser Hinsicht bereits von Montag bis Dienstag, wenn die Finanzminister der Euroländer in Brüssel zusammenkommen. Sowohl die Griechen als auch die Geldgeber sind interessiert daran, das Land in der Eurozone zu halten – nun wird darüber debattiert, nach welchen Kriterien das Land künftig finanzielle Unterstützung erhalten soll.

Der zweite internationale Hotspot, der zuletzt auch an den Börsen für Bewegung sorgte, ist die Ukraine: Ein in stundenlangen Verhandlungen von den Staats- und Regierungschefs Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs ausverhandeltes Abkommen sah eine Waffenruhe ab Sonntag vor. Bei der Umsetzung gibt es derzeit aber wenig Hoffnung: Rebellen und Regierungstruppen beschossen einander am Sonntag und Montag weiterhin. Ein Scheitern der Friedensbemühungen könnte nun aber dramatische Folgen haben: Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will angesichts der jüngsten Geländegewinne der Separatisten den Kriegszustand im ganzen Land ausrufen, und baut dabei auf Waffenhilfe der USA und seiner Verbündeten.

Wien als Zentrum der Ukraine-Politik

Die Augen der Welt sind in der kommenden Woche daher auch auf Wien gerichtet: Hier kommen Parlamentarier der 55 Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Mittwoch bis Freitag zu ihrer jährlichen Wintertagung zusammen. Die OSZE soll eine zentrale Rolle bei der Überwachung der Waffenruhe in der Ostukraine spielen, auch eine Friedensmission ist im Gespräch.

Auf innenpolitischer Ebene gibt es nach dem Ende des Faschings am Aschermittwoch wieder politische Büttenreden von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Der eine lädt wie stets nach Ried, der andere in die Ottakringer Brauerei zum "politischen Aschermittwoch". ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel pilgert extra nach Passau, um an der Aschermittwochs-Gaudi der bayerischen Schwesternpartei CSU teilzunehmen. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) reist in den Balkan, um die dortige Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sich ein Asylantrag in Österreich für sie nicht auszahlt.

Zahlen von OMV und Rosenbauer

Erste Asset Management gibt am Dienstag eine Prognose für die Aktienmärkte in Osteuropa, die Bank Austria gibt bereits am Montag eine Vorschau auf den Markt für Vermögensmanagement im laufenden Jahr. Am Donnerstag wird die OMV ihre Jahreszahlen für das Jahr 2014 bekanntgeben; hier wird interessant, wie sich geopolitische Krisen und fallende Ölpreise auf das Geschäft ausgewirkt haben. Auch Rosenbauer lässt sich in die Bücher schauen.

Von den deutschen Unternehmen wollen in der neuen Woche nur wenige Geschäftszahlen vorlegen: Die Deutsche Börse lässt sich am Mittwoch in die Bücher schauen, am Rosenmontag ist der Leuchtmittel-Hersteller Osram an der Reihe.

Abgesehen davon dürften Dax-Anleger in der kommenden Woche definitiv auf die Bremse treten. "Die Investoren werden wohl die Gelegenheit nutzen und Kasse machen", prognostiziert Tobias Basse, Stratege bei der NordLB. Selbst eine Einigung im griechischen Schuldenstreit dürfte die Anleger nicht mehr positiv überraschen: "Viele gehen inzwischen davon aus, dass es zu einem Kompromiss kommt." Am Freitag hatte der Dax das erste Mal in seiner Geschichte die magische 11.000-Punkte-Marke geknackt, seit Jahresbeginn kommt er bereits auf ein Plus von mehr als zwölf Prozent.