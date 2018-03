EU-Milliarde gegen Jugendarbeitslosigkeit

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in der EU: Sozialkommissarin Marianne Thyssen stellt eine Milliarde für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit zur Verfügung. Die Vorfinanzierung, die Mitgliedstaaten zur Förderung der Beschäftigung von jungen Menschen erhalten, wird dadurch um bis das 30-Fache erhöht. Bis zu 650 000 junge Menschen könnten von dieser Maßnahme erreicht werden.

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen macht im Rahmen der Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit in der EU eine Milliarde Euro locker. Das Geld soll noch im Jahr 2015 fließen. Bis zu 650.000 junge Menschen sollen mit Hilfe dieser Mittel einen Arbeitsplatz finden. Im Rahmen der aktuellen Vorfinanzierungsquote könnten nur 14 000–22 000 junge Menschen unterstützt werden.„Unsere Jugend braucht Jobs und sie braucht sie jetzt. Es ist inakzeptabel, dass über 20 % der jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt derzeit keine Stelle finden. Dadurch, dass wir mehr Mittel zu einem früheren Zeitpunkt bereitstellen, können wir mehr jungen Menschen zu einem Arbeitsplatz verhelfen. Ich bin entschlossen, dafür zu sorgen, dass das klappt", erklärte Thyssen.

Valdis Dombrovskis, Vizepräsident für den Euro und den sozialen Dialog, sagte: „Mit dem Vorschlag sendet die Kommission eine klare Botschaft: Jugendbeschäftigung steht nach wie vor ganz oben auf unserer politischen Agenda. Wir werden rund eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen, um die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zu unterstützen, jungen Menschen zu einer Arbeit, einer Ausbildung oder einem Praktikum zu verhelfen."

Der Jugend eine Perspektive

Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen der EU-Kommission (Youth Employment Initiative – YEI) ist als Ergänzung zu der 315 Milliarden Euro Investitionsoffensive der Juncker-Kommission zu sehen, mit denen die Kommission hofft, Millionen Arbeitsplätze schaffen zu können, um die gesunkene Wettbewerbsfähigkeit Europas wieder zu stärken und die Investitiosbereitschaft wieder anzukurbeln. Selbst die Kommission macht sich nichts vor: Auch wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden, bleibt es für junge Menschen sehr schwierig auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Alle EU-Mitgliedstaaten haben sich zur Umsetzung der „Jugendgarantie“ verpflichtet, nach der jungen Menschen unter 25 Jahren innerhalb von vier Monaten, nachdem sie die Schule verlassen haben oder arbeitslos geworden sind, eine hochwertige Arbeitsstelle, einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz angeboten werden soll.

Thyssens Vorschlag sieht im Rahmen der spezifischen YEI-Budgetzuteilung für 2015 eine Erhöhung der YEI-Vorfinanzierungsquote von 1-1,5 % auf bis zu 30 % vor. Mitgliedstaaten, die von dieser Initiative profitieren, könnten demnach ein Drittel der Mittelzuweisung in Höhe von 3,2 Mrd. EUR sofort nach Genehmigung der betreffenden operationellen Programme erhalten. Die Mitgliedstaaten wiederum sollten diese Mittel unverzüglich den Projektbegünstigten zur Verfügung stellen, und zwar als Projektvorschuss. Dies wird streng überwacht.

Fakten: Jugendarbeitslosigkeit in Europa

Im Dezember 2014 waren rund 5 Millionen junge Menschen (unter 25) in den 28 EU-Mitgliedstaaten arbeitslos, mehr als 3,2 Millionen davon im Euro-Raum.

Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 21,4 % in der Europäischen Union (23 % im Euro-Raum). Mehr als ein Fünftel der arbeitsuchenden jungen Europäer kann keine Beschäftigung finden, in Griechenland und Spanien ist es sogar die Hälfte. 7,5 Millionen junge Europäer im Alter zwischen 15 und 24 Jahren befinden sich weder in Ausbildung noch in Beschäftigung (NEET – „Not in Employment, Education or Training“).

In den letzten vier Jahren war der Rückgang der Gesamtbeschäftigungsquote bei jungen Menschen dreimal so hoch wie bei Erwachsenen.

Der Abstand zwischen den Ländern mit der höchsten und der niedrigsten Jugendarbeitslosenquote ist enorm. Der Unterschied zwischen dem Mitgliedstaat mit dem geringsten Wert (Deutschland mit 7,2 % im Dezember 2014) und dem Mitgliedstaat mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit (Spanien mit 51,4 % im Dezember 2014) beträgt 44 Prozentpunkte. Hinter Spanien folgen Griechenland (50,6 % im Oktober 2014), Kroatien (44,8 % im vierten Quartal 2014) und Italien (42 % im Dezember 2014).

Hintergrund: ESF und YEI

Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist mit einem Gesamtbudget von etwa 86 Milliarden Euro für den Zeitraum 2014-2020 eine wichtige Finanzierungsquelle für die Umsetzung der Jugendgarantie.

Zur Aufstockung der ESF-Mittel in Mitgliedstaaten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit in einzelnen Regionen über 25 Prozent liegt, haben das Europäische Parlament und der Rat eine spezielle Beschäftigungsinitiative für junge Menschen (YEI – Youth Employment Initiative) vereinbart. Die YEI-Finanzierung umfasst eine Mittelzuweisung in Höhe von 3,2 Milliarden Euro aus einer spezifischen EU-Haushaltslinie (für 2014-2015 vorgezogen), und die Mitgliedstaaten steuern mindestens 3,2 Milliarden Euro aus ihren ESF-Zuweisungen bei.

Die YEI ergänzt die ESF-Unterstützung für die Umsetzung der Empfehlung zur Jugendgarantie mit der Förderung von Maßnahmen, die jungen Menschen – bis 25 Jahre oder, sofern vom betreffenden Mitgliedstaat als relevant angesehen, bis 29 Jahre –, die keine Arbeit haben und sich auch nicht in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden (NEET), direkt zugutekommen. Mit den Mitteln aus der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen können unter anderem folgende Aktivitäten gefördert werden: erste Arbeitserfahrung, Praktika und Lehrstellen, Weiterbildungsmaßnahmen, Unterstützung junger Menschen bei der Unternehmensgründung, Programme der „zweiten Chance“ für frühe Schulabgänger/innen und gezielte Lohn- und Einstellungszuschüsse.