Das war der von Simon-Kucher & Partners veranstaltete TopLine Circle am 30. März 2022 in Wien

Wie können Unternehmen der andauernden Inflation begegnen? Wie implementiert man einen reibungslosen Preiserhöhungsprozess nachhaltig? Wie kann der Vertrieb idealerweise dabei unterstützt werden? Die aktuelle Markt- und geopolitische Situation führt dazu, dass Fragen wie diese Unternehmen derzeit mehr denn je beschäftigen.

Steigende Inflation und Rohstoffkosten sind weiterhin in aller Munde – der Großteil aller Industrieunternehmen hat deshalb in den vergangenen Monaten eine Preiserhöhung durchgesetzt. Der Druck, die nächste Preisrunde anzukündigen, ist groß – die Durchsetzungsrate ist jedoch häufig zu gering, um Margen zu sichern.

Um dem entgegenzuwirken, gilt es verschiedene Themen zu berücksichtigen: von der richtigen Planung, über die Kundenkommunikation bis hin zur effektiven Unterstützung des Vertriebs. Nur so können Preiserhöhungen erfolgreich und nachhaltig implementiert, heikle Verhandlungssituationen bewältigt und Kundenbeziehungen gewahrt werden.

Genau diese Themen standen auf der Agenda des am 30. März im Park Hyatt Wien veranstalteten TopLine Circles. Ausgewählte Vertreter der österreichischen Industrie diskutierten persönlich und im kleinen Rahmen zu aktuellen Herausforderungen und wie die Weichen für erfolgreiche Preisimplementierungen auch unter derzeitigen Umständen gestellt werden können. Denn dass es die brauchen wird, wird klar, wenn man die Entwicklung von Rohstoffpreisen wie Aluminium mit über 30% oder Nickel mit gar über 100% Preissteigerung betrachtet. Aktuell kommen dazu noch signifikante Energiepreissteigerungen oder auch ein Anstieg von Transportkosten von etwa 20%.

Ausgangspunkt der Gespräche war ein Vortrag des Veranstalters, der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Othmar Schwarz, Partner am Wiener Standort und verantwortlich für das Industriegeschäft in Österreich, teilte Erfahrungen, Projektergebnisse und Best Practices aus der Industrie. Spezieller Fokus wurde in der Diskussion auf eine richtig differenzierte Preisanpassung anstatt „platter“ Erhöhungen gelegt. Auch die Thematik, den eigenen Vertrieb hinter das Unternehmen zu bringen und eine Preiserhöhung beim Kunden als zwingende Notwendigkeit zu positionieren, wurde intensiv diskutiert. Nach Vortrag und Diskussion wurden die Inhalte noch in einem gemeinsamen Get-together vertieft.

«Die guten und intensiven Diskussionen haben veranschaulicht, dass Preiserhöhungen aktuell für jedes Industrieunternehmen – egal wo es sich in der Wertschöpfungskette nun befindet – ein Thema sind», so Othmar Schwarz. «Mit dem Format des TopLine Circles wollen wir Führungskräften der österreichischen Industrie die Möglichkeit geben, sich im kleinen Kreis zu hochaktuellen Themen auszutauschen – das durchwegs positive Feedback deutet darauf hin, dass uns das gelungen ist», so Julia Buchner, Senior Manager bei Simon-Kucher & Partners.

Die Veranstalter freuen sich auf den nächsten TopLine Circle, der am 1. Juni 2022 in Wien stattfindet und sich dieses Mal damit beschäftigt, welche Strategien und operativen Ansätze es für den Vertrieb in unserer neuen Weltordnung gibt.

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher & Partners hat einen klaren Fokus auf TopLine Power®️. Laut mehrerer Studien unter Top-Managern (Industriemagazin, manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) zählt Simon-Kucher zu den besten Marketing- und Vertriebsberatern und ist führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit über 1.700 Mitarbeitern in 42 Büros weltweit vertreten.

OTHMAR SCHWARZ ist Partner bei Simon-Kucher & Partners. Er ist Experte für Strategie, Vertriebs- und Preismanagementthemen und verantwortlich für das österreichische Industriegeschäft.

Othmar Schwarz © Othmar Schwarz

JULIA BUCHNER ist Senior Manager bei Simon-Kucher & Partners. Ihr Fokus liegt auf Strategie-, Vertriebs- und Preisoptimierungsprojekten in B2B-Industrien.