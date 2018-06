Heimische Glücksspielriesen zahlen Milliarden an Kunden und Finanz

Bei Novomatic fällt Gros der Steuern im Ausland an, die Casinos Austria sind im Inland stark. Novomatic schüttete 2017 in Österreich 1,1 Mrd. Euro an Gewinnen aus.

Wien/Gumpoldskirchen. Nicht nur der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern betont jedes Jahr, dass er ein großer Steuerzahler ist und auch viel Geld an die Kunden ausschüttet, sondern neuerdings auch Novomatic. Das niederösterreichische Unternehmen des Milliardärs Johann Graf schüttete im Vorjahr 1,1 Mrd. Euro Gewinne an österreichische Kunden aus, nach 1 Mrd. Euro im Jahr 2016.

Dies sei ein Höchstwert, so Novomatic am Freitag. Etwa die Hälfte der Kundenauszahlungen entfiel auf die 147 Automatensalons in den Bundesländern, die Glücksspiel abseits von Vollcasinos erlauben (Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich und Kärnten). In diesen Salons hat Novomatic 2.234 Glücksspielgeräte stehen. "Die Gewinnausschüttungsquoten beim Automatenglücksspiel sind gesetzlich geregelt und betragen in Österreich zwischen 85 und 95 Prozent", so Novomatic in einer Aussendung. Die andere Hälfte entfiel auf die mehr als 250 Admiral-Sportwettsalons. Sportwetten zählen in Österreich im Gegensatz zu vielen anderen EU-Ländern nicht als Glücksspiel.

Novomatic macht, anders als die Casinos Austria, den Großteil seines Umsatzes und seiner Gewinne im Ausland. 2017 steigerte der niederösterreichische Konzern seinen Gesamtumsatz um 11 Prozent auf mehr als 2,5 Mrd. Euro, davon entfielen rund 250 Mio. Euro auf Österreich - das ist quasi das Geld, das dem Unternehmen nach Ausschüttung der Gewinne an Kunden übrig bleibt. Wie viel die österreichischen Kunden in die Automaten stecken, ist nicht bekannt.

Die Steuer- und Abgabenleistung von Novomatic in Österreich war aufgrund des hohen Auslandsanteils mit 91 Mio. Euro im Jahr 2017 (2016: 85 Mio. Euro) weit geringer als jene der Casinos Austria, an denen Novomatic beteiligt ist. Die Casinos Austria führten im Vorjahr 622 Mio. Euro an den Fiskus ab, ebenfalls ein Höchstwert. Die ausgeschütteten Gewinne des Casinos-Konzerns beliefen sich laut Angaben vom März auf 2,74 Mrd. Euro.

Die Casinos Austria setzten im Vorjahr mehr als 4 Mrd. Euro um, davon entfielen lediglich 134 Mio. Euro auf die Auslandstochter Casinos Austria International (CAI). Das Gros (1,6 Mrd.) machte die Internetplattform win2day aus. Die Casinos-Tochter Lotterien darf in Österreich als einzige legal Online-Glücksspiel anbieten, dazu berechtigt sie die vom Finanzministerium vergebene Lotterielizenz. Daneben gibt es aber einen großen unregulierten Markt; die Anbieter ohne heimische Lizenz machen fast zwei Drittel des Online-Glücksspielgeschäfts.

Novomatic zahlt den Großteil seiner Steuern im Ausland. 2017 betrug die weltweite Steuern- und Abgabenleistung der Gruppe 539 Mio. Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 25.500 Mitarbeiter, davon rund 3.300 in Österreich. Bei den Casinos Austria arbeiten insgesamt etwa 4.200 Menschen, davon rund 2.400 in Österreich.