Haselsteiner: "Chance für eine zweite Brexit-Abstimmung"

Der Bauindustrielle und Neos-Förderer Hans Peter Haselsteiner hofft im trend-Interview darauf, dass der Brexit am Ende „viel Lärm um nichts“ war, geht mit der englischen Politik hart ins Gericht und erwartet, dass die europäischen Rechtspopulisten von Le Pen bis FPÖ auch nach dem Brexit-Chaos antieuropäisch bleiben werden.

trend: Wie geht es nach der Ablehnung von Theresa Mays Brexit-Deal im britischen Unterhaus jetzt weiter?



Hans Peter Haselsteiner: Es gibt eine Chance für eine zweite Abstimmung. Und die wird für Europa ausgehen, und dann war das ein Sturm im Wasserglas oder ein Hornberger Schießen oder britisch mit Shakespeare gesagt: „Viel Lärm um nichts“.



Wie soll das technisch gehen?

Haselsteiner: Wenn die britische Regierung sich entschließt, eine zweite Abstimmung anzusetzen, werden die Europäer auch einen Weg finden, das möglich zu machen - der Knackpunkt ist ja dann die Teilnahme an den Europawahlen im Mai. Aber da der Brexit weder im Interesse der Europäer noch der Engländer sein kann, wird es einen Weg geben.



Insofern ist die Haltung der Europäer, nicht nachzuverhandeln, richtig?

Haselsteiner: Sie ist alternativlos. Wenn es eine weiche Haltung der EU gegeben hätte, wäre die Union ja zerfallen. Dann würde sich jeder das heraus nehmen, was er möchte. Letztlich würde eine Zollunion übrig bleiben, ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Das hat natürlich mit einem vereinten Europa nichts mehr zu tun.



Ist der Brexit ein Versagen der englischen Eliten?

Haselsteiner: Das ist ein Schluss, den man wohl wird ziehen müssen. Es ist bedauerlich das zu beobachten, insbesondere weil es ja nicht nur einer ist: Nicht nur Herr Cameron, sondern auch Herr Johnson, und andere, ja selbst Herr Corbyn ist in dieser Frage nicht ganz freizusprechen – denn auch er ist offensichtlich ein Taktierer, der die Interessen seiner Karriere oder seiner Partei vor die Interessen des Landes stellt - in meiner Wahrnehmung.



Die Strabag hat in den letzten Jahren auch Großaufträge in Großbritannien an Land gezogen, etwa im Eisenbahnbereich und im Tunnelbau. Haben Sie einen Plan B?

Haselsteiner: Wir sehen das nicht dramatisch, weil unsere Projekte im Zuge der vereinbarten Übergangszeiten abgewickelt würden. Was die Zukunft der Strabag in UK betrifft, ist eine zweite Frage: Ob das für uns noch ein Markt ist, wenn er außerhalb der Union ist und andere Regeln gelten? Das lässt sich heute überhaupt noch nicht beurteilen.



Was wäre die EU ohne die Freihandelsstimme der Briten?

Haselsteiner: Die Briten haben auf der einen Seite immer ihre Fahnen hoch gehalten, wenn es um den liberalen Grundgedanken gegangen ist. Aber sie sind auf der anderen Seite auch immer auf der Bremse gestanden, wenn es um die Vertiefung der Union gegangen ist. Ich wage es nicht zu beurteilen, ob dieser Vor- und Nachteil sich aufhebt oder ob die Union ohne Großbritannien sozusagen eher und schneller in der Lage ist, eine Vertiefung zu erreichen. Es hat sich auch in den letzten Jahren durch die Regierungsbeteiligung von Nationalisten und Populisten in Europa etwas zum Schlechteren entwickelt. Es ist ja keine Frage: Es ist weder im Interesse einer populistischen Partei, und schon gar nicht einer nationalistischen, die Vertiefung Europas voranzutreiben - das würde ja deren Geschäftsgrundlage erodieren.





Die Chancen für die Vereinigten Staaten von Europa schwinden also weiter?

Haselsteiner: Ob das ohnehin nur mehr eine Träumerei eines Mitglieds meiner Generation ist? Es ist ein großes Versäumnis meiner Generation, glaube ich, dass sie zugelassen haben, durch kurzsichtigen, egoistischen Politikstil, dass die europäische Sache nicht weiter gegangen ist, dass wir nicht eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik haben, wenigstens die Dinge, die grundsätzlich möglich wären. Aber es ist eben nicht gelungen. Einer der Staaten, die dagegen waren, war England. Das darf man einfach nicht vergessen.



Könnte dieser Brexit vor den Europawahlen im Mai ein heilsamer Schock sein, um den Vormarsch der Rechtsnationalen und -populisten von Le Pen bis FPÖ zu stoppen?

Haselsteiner: Die Austrittstendenzen werden für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, glaube ich, nicht erkennbar bzw. zumindest nicht artikuliert werden Denn entweder die Briten müssen zurückbeten, dann ist das ein deutliches Signal, oder sie treten tatsächlich aus, dann wird es noch viel drastischer sein. Man darf nicht vergessen: Die Briten sind ja Nettozahler, alle Osteuropäer sind Nettoempfänger. Da ist ja die Dramatik noch einmal verstärkt. Und wenn die Polen hier diese unsäglichen nationalistischen Rülpser loslassen, dann wird einem ja wirklich schlecht. Was Le Pen & Co. betrifft: Im Hintergrund werden sie immer noch antieuropäisch sein, aber natürlich sagen sie jetzt: Wir bleiben Europäer, aber wir wollen ein besseres, effizientes ... etc. Europa. In Wirklichkeit wollen sie ein möglichst schwaches, unbedeutendes Europa, damit sie ihre eigenen nationalistischen Umtriebe umso besser inszenieren können. Daran ist nichts überraschend. Alles ist schon x-mal da gewesen.