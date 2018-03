Angeknackster Nationalstolz.

Eine zerschliessene Fahne am vesperrten Eingangstor der Olivenölfabrik. Seit Jahren geht es mit Griechenlands Wirtschaft nur noch abwärts. 2009 war das letzte Jahr, in dem das BIP den offiziellen Zahlen zufolge zumindest nicht geschrumpft ist. Inzwischen geht man jedoch davon aus, dass die Zahlen in den Jahren davor massiv manipuliert waren.