Fußball: Abstand zu den Top-Klubs in Europa wird größer

Manchester United-Star Paul Pogba (li.) soll den umsatzstärksten Klub auch sportlich wieder an die Spitze in Europa schießen.

Fußball boomt, aber die großen Profiteure sind sechs Top-Ligen Europas, wo auch das Umsatz- und vor allem Gehaltsgefüge sich extrem absetzt von den restlichen 49 Ligen. Österreichs Bundesliga liegt laut UEFA-Report bei einem Wert sogar auf Nummer 1.

Wien/Nyon. Fußball wird immer mehr zum "Big Business". Und dabei bildet sich eine Gesellschaft von superreichen Klubs heraus. Und gleich mehrere Armenhäuser. Es werden weiterhin Milliarden bewegt: Die sind die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr in Europas 54 Top-Ligen mit seinen 7000 Erstliga-Klubs um 9,4 Prozent auf insgesamt 18,5 Milliarden Euro gestiegen. im Jahr 1996 waren es noch 2,8 Milliarden Euro.

Zwar haben die Einnahmen und Ausgaben europäischer Fußball-Clubs im Finanzjahr 2016 neue Rekordmarken erreicht. Aber die Kluft zwischen den Topclubs und allen anderen wird immer größer. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse des jüngsten Club-Reports der Europäischen Fußball-Union (UEFA), der die Finanzen von Erstliga-Clubs in den 55 UEFA-Mitgliedsstaaten beleuchtet.

Allein die 30 Top-Klubs Europas generieren mit 9,1 Milliarden Euro rund die Hälfte der Einnahmen. Die Mehrheit der 670 Klubs müssen mit rund 9,4 Milliarden Euro etwas mehr als die andere Hälfte teilen.

Österreichs Top-Liga ist dabei sogar in einer Sparte die Nummer eins, was aber eher über die wirklich Ferne zu Europas Spitze hinwegtäuscht. Bei der gerechten Verteilung der Fernseh-Gelder ist Österreichs Topliga mit ihren Bundesliga-Clubs die Nummer Eins in der Rangliste der Klusb der Europ#ischen Fußball-Union (UEFA). Die heimische Liga verdient dabei nur das 1,2-Fache vom Mittelwert aller zehn Clubs. England folgt mit dem Faktor 1,3 auf Platz zwei. Portugals Top-Liga hat mit dem Faktor 14,9 die ungerechteste Verteilung.

Wir groß der Unterschied in Europas ist, zeigt die Verteilung der TV-Gelder auf. So wird bei den sechs größten Ligen Europas elf mal so viel TV-Geld eingesammelt wie bei den restlichen 48 Ligen Europas zusammen.

Die Insel ist das Reichenhaus

Die Eurphorie über den Fußball auf der britischen Insel schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Allergins in erste Linie bei der Premier League des Englischen Fußballverbands FA. Englische Clubs sind mit durchschnittlich 244,4 Millionen Euro Umsatz die klare Nummer eins in Europa.

Und hinter Englands Top-Klubs kommen mit Abstand die Top-Veriene der Deutschen Bundesliga, die es im Schnitte auf 149,6 Millionen Euro bringen. Spanien (126,3) und Italien (100,2) folgen auf den Rängen drei und vie.r

Den Topligen haben Österreichs Bundesligisten nur einen Bruchteil dagegen zu setzen. Die zehn Topklubs der Alpenrepublik bringen es im Schnitt von 16,3 Millionen Euro. Damit rangiert Österreichs Top-Liga auf Platz zwölf der UEFA-Rangliste. Schlusslicht ist San Marino, wo der durchschnittliche Club-Umsatz nur 150.000 Euro beträgt.

Wer zu den absoluten Top-Klubs zählt hat es freilich auch leichter Sponsorengelder zu hohen Preisen aufzustellen. Auffälig ist dabei vor allem der Zuwachs bei den zwölf größten europäischen Clubs. Sie verzeichnen Zuwächse von 1,58 Milliarden Euro und hzaben die Konkurrenz bei Sponsorverträgen in den Geschäftsjahren von 2010 bis 2016 klar hinter sich gelassen. Alle restlichen europäischen Clubs zusammen nur auf ein Plus von 700 Millionen Euro in diesem Zeitraum.

ManU Europas Nummer 1

Manchester United, das bereits siet über 30 Jahren in der Spitze von Europas Klubs mitspielt, ist wieder die absolute Nummer eins im Ranking. Von 2015 zu 2016 konnte der Klubs, der zuvor nicht einmal in der Chempions League mitspielen konnte mangels positiver Ergebnisse in der heimischen PRemier League, hat einen Umsatzzuwachs von fast 168 Mio. Euro verzeichnet und steht nun bei 689 Millionen Euro.

Es folgen die spanischen Topclubs FC Barcelona und Real Madrid (je 620 Mio.), Bayern München (592), Paris Saint-Germain (542) und Manchester City (533) folgen auf den Plätzen 2 bis 6..

Auch beim operativen Gewinn ist Manchester United mit 232 Millionen Euro die Nummer eins, dem stehen baer auch massive Schulden gegenüber. Der Klub bringt es auf Nettoschulden mit 561 Mio. Euro, als mehr als doppelt so viel Minus. Der Verein hatte nach zweijähriger Erfolglosigkeit sich kräftig am Transfermarkt betätigt und viele, zum Teil teuere Spieler verpflichtet, die aber nicht die für den Erfolg notwendigen Tore geschossen haben. Diese Spieler haben kräftig auf die Finanzen gedrückt. Die hohen Gagen haben dem Klub untere anderem auf das Ergebnis gedrückt.

Der Transfermarkt

Das Transferfenster im Sommer 2017 hat laut UEFA Rekordausgaben von 5,6 Milliarden Euro gebracht. Im Gegensatz zu früheren Jahren kam es heuer zu einem rasanten Bieterwettstreit mit massiven Steigerungen bei den Transfersummen. Sechs der 20 teuersten Wechsel der Fußball-Historie wurden im Sommer vollzogen.

Die größten Schlagzeilen hatte dabei der 222 Mio. Euro teure Abgang von Brasiliens Superstar Neymar, der Barcelona in Richtung Paris Saint-Germain verließ, generiert. "Barca" war übrigens mit 372 Millionen Euro die Nummer eins bei Gehaltszahlungen im Finanzjahr 2016.

Der Anstieg der Gagen

Die Spielergehälter stiegen im gesamten UEFA-Raum um 8,6 Prozent, 62 Prozent der Nettokosten wenden die Clubs dafür auf. In England werden jährlich durchschnittlich 153,9 Millionen Euro pro Club an Lohnkosten bezahlt. Das ist mehr als doppelt so viel wie in Deutschland, das die Nummer zwei in dieser Kategorie ist.

Die englischen Clubs haben ihre Umsätze in den vergangenen sechs Jahren allerdings auch um durchschnittlich 110 Millionen Euro gesteigert. Es folgen Deutschland (58 Mio.), Spanien (44 Mio.) sowie Italien und Frankreich (je 21 Mio.).

Auch hier liegen die Top-Ligen in Front. In den kleineren Ligen Europas, die sich wie Österreichs Top-Liga selbst als "Ausbildungsligen" verstehen, sind die Gagen weit unter dern 6 Top-Ligen Europas.