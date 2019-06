"Für Strache eine Zukunft abseits der Politik"

Der Unternehmer Karl Ochsner rät seinem Freund Heinz-Christian Strache, das EU-Mandat nicht anzunehmen. Für die FPÖ oder FPÖ-nahe Vereine habe er nie gespendet.

trend: Sie gelten als der Parade-Mittelständler der FPÖ. Rechnen Sie damit, dass Sie Ihre Aufsichtsratsjobs bei ÖBB und ÖBAG abgeben müssen, wenn die Freiheitlichen nicht mehr in der Regierung sitzen?

Ochsner: Wenn ausschließlich politisch entschieden wird: ja. Ich klebe jedenfalls nicht an irgendeinem Sessel. Wer weiß, was ich fachlich bisher eingebracht habe, wird mich vielleicht dennoch auffordern, weiterzumachen. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand den Job nur wegen beispielsweise 9.000 Euro Aufsichtsratsentschädigung plus 200 Euro Sitzungsgeld pro Jahr macht, sondern meist aus idealistischen Gründen. Persönlich stehen für mich mein Unternehmen und der Klimaschutz im Vordergrund.