Forbe-Liste: Die angesehensten Unternehmen der Welt

In einer weltweiten Umfrage wurden die 250 besten börsennotierten Firmen erhoben. Welche am vertrauenswürdiges agieren, besonders sozial sind und mit der Qualität ihrer Produkten und Dienstleistungen hervorstechen. Welcher Autohersteller das höchste Ansehen genießt, welcher Software-Spezialist oder welcher Finanzdienstleister, welches deutsche Unternehmen vorne liegt und wo Italien glänzt. Erstaunlich auch aus welchen Ländern die besten Firmen stammen.

Die Finanzbranche scheint bei den Verbrauchern wieder rehabilitiert zu sein. Darauf lässt zumindest das Ergebnis der "The World‘s Best Regarded Companiese" schließen. Demnach genießt mit Visa ein Finanzdienstleister weltweit das höchste Ansehen unter den großen Playern sämtlicher Branchen. Das spielt sich auch im Aktienkurs des Unternehmens nieder, der im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent gestiegen ist. Das in San Francisco ansässige Unternehmen stieg in der Bewertungsliste gegenüber dem Vorjahr um drei Plätze auf Platz eins.

Forbes hat sich mit Statista zusammengeschlossen, um die jährliche Liste der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt auf der Grundlage von Vertrauenswürdigkeit, sozialem Verhalten, der Stärke ihrer Produkte und Dienstleistungen und ihrer Leistung als Arbeitgeber unter die 250 besten Unternehmen zu bringen. Um Daten zu sammeln, befragte Statista 15.000 Befragte aus mehr als 50 Ländern.

Ferrari: Die vertrauenswürdigste Automarke der Welt

Die Liste zeigt unter anderem, dass auch Firmen, die in Ländern mit wirtschaftlichen Problemen oder gar Entwicklungsländern top Platzierungen erhalten können. So wird Ferrari, mit Sitz im krisengeschüttelten Italien, unter den Befragten als die vertrauenswürdigste und qualitativ hochwertigste Automarke der Welt eingestuft und rangiert auch insgesamt auf Platz zwei der Forbes-Liste. Der Autohersteller, der weltweit am zweitbesten bewertet wird, liegt mit Toyota in der Forbes-Liste auf Platz acht. Die Aktie des japanischen Autobauers kletterte in den vergangenen zwölf Monaten um 15 Prozent in die Höhe.

BMW und Daimler nicht unter den Top-25-Unternehmen

Der erste große europäische Autokonzern schafft es nur auf Platz 28. Es ist der bayrische Premiumhersteller BMW. Die Kurse des Autoherstellers stürzten seit September 2018 jedoch ab und sind um rund 17 Prozent gesunken. Dicht hinter dem BWM in der Forbes-Liste landete Tesla auf Platz 30. An der Börse ging es dem Unternehmen ähnlich, das seither ebenfalls rund 17 Prozent an Kurswert einbüßte. Daimler landete gar nur auf Platz 48. Das Trauerspiel an der Börse ist jedoch mit den anderen beiden Autohersteller fast deckungsgleich. Die Volvo Gruppe erzielte zwar auch einen guten Platz, aber diese umschließt neben der Produktion von Pkws auch Lastwagen, Baugeräte oder Motoren für die Industrieproduktion und wird als Industriezweig "Schwere Ausrüstung" eingereiht.

Firma aus Bangelore führt Computer-Branche an

Wie rasch sich die Vorherrschaft in manchen Bereichen ändern kann, zeigt der Computer-Sektor. Dort führt nicht wie lange ein US-Unternehmen, sondern mit Infosys ein indisches Unternehmen. Die Aktie wird auch in New York gehandelt und legte im abgelaufenen Jahr um knapp 13 Prozent zu.

US-Firmen mit der höchsten Bewertungen bei Online-Diensten und Software-Produkten

Auf dem Gebiet des Internets führt dagegen nach wie vor die USA. Die beste Bewertung erhielt dabei Netflix, und landete auf Platz vier. Der Online-Bezahldienst PayPal findet sich bereits an der fünften Stelle im Ranking. Bei Software-Unternehmen liegt mit Microsoft ebenfalls ein US-Unternehmen vorne. Die Wertpapiere von Netflix sind allerdings in einem Jahr um 25 Prozent abgestürzt. Das Unternehmen hat Probleme bei Neu-Abonnenten. Das selbst ausgegebene Ziel von fünf Millionen neuen Usern wurde mit lediglich 2,7 Millionen neuen Usern deutlich verfehlt. Netflix hatte in den USA und anderen Ländern die Preise erhöht. Hohe Vertrauenswürdigkeit schreiben die Befragten auch Amazon zu. Das Unternehmen schaffte Platz 16. Dafür hatte Paypal an der Börse mehr Fortune. In drei Jahren stieg der Kurs um über 160 Prozent, wenn das Papier in den letzten drei Monaten auch um fast acht Prozent abgab. Nun will der Online-Bezahldienst jedoch mit Ratenzahlungen punkten. Microsoft ist erst im Oktober an der Börse stark unter die Räder gekommen. Davor ging es in drei Jahren um 144 Prozent nach oben.

Generali weltweit führender Versicherer

Die Generali belegt den 61. Platz der Gesamtliste, ist damit besser als jede andere große Versicherungsgruppe.

Das Ergebnis von "The World‘s Best Regarded Companiese" können Sie hier im Detail lesen.

Bestes deutsches Unternehmen: Siemens

Als das am besten bewertete Unternehmen Deutschlands wird das Industriekonglomerat Siemens bewertet und nimmt den 12. Platz ein.

Panasonic: Bester Unterhaltungselektronikhersteller

Bei Unterhaltungselektronik scheiden sich vielfach die Geister. Bei der weltweiten Umfrage konnte sich aber der japanische Anbieter Panasonic durchsetzen. Die Aktie kommt aber seit Jahren nicht in die Gänge und verlor in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 25 Prozent.

Adidas und L´Oréal führen in ihren Branchen

Der hochwertigste Bekleidungskonzern ist laut Einschätzung der Befragten Adidas. Platz: 37. Bei Körperpflegeprodukten führt L´Oréal auf Platz 38 die Liste an.