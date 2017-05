Neue Geldspritze für Griechenland - 7 Fakten

Griechenland braucht wieder eine Geldspritze, um die Staatspleite abzuwehren. Die jetzt mit den Geldgebern erzielte Einigung riecht nach Ärger. Widerstand droht von Gewerkschaften und Pensionisten, denen abermals die Pensionen gekürzt werden. Ministerpräsident Tsipras hat im Parlament nur eine hauchdünne Mehrheit.

Athen. Hoffnungsschimmer für das gebeutelte Griechenland? Athen und seine Gläubiger haben sich nach zähen Verhandlungen auf eine Reihe von Sparmaßnahmen und Reformen geeinigt, die weitere Finanzhilfen ermöglichen sollen. Die EU-Kommission hat eine "vorläufige Einigung" im Reformstreit bestätigt. Vertreter von Kommission, ESM, EZB und IWF "haben eine vorläufige Einigung mit den griechischen Behörden über ein Paket zur Unterstützung der Erholung in Griechenland erzielt, das die Grundlage für den Abschluss des zweiten Überprüfungsprogramms des ESM-Hilfsprogramms sein wird".

Die Chancen des hoch verschuldeten Griechenlands auf die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden sind somit gestiegen. Zuvor muss Griechenland aber wieder einmal sowohl an der Ausgabenseite als auch an der Einnahmensseite Maßnahmen setzen. Das bedeutet unter anderem, erneut Pensionen zu kürzen und Steuern zu erhöhen. Griechenland hatte den Gläubigern bereits im vergangenen Monat zusätzliche Einsparungen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro für die Jahre 2019 und 2020 zugesagt. Nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA sollen Pensionen nach der Vereinbarung nun im Schnitt um neun Prozent gekürzt werden, gleichzeitig soll es nochmals Steuererhöhungen auch für sehr niedrige Einkommen geben. Die Einschnitte sollen bis Mitte Mai durch das griechische Parlament verabschiedet werden.

Athen braucht vor dem Sommer wieder frisches Geld aus seinem 86 Milliarden Euro schweren dritten Hilfsprogramm, denn dann stehen Rückzahlungen in Höhe von 7 Milliarden Euro an, die das Land nicht aus eigener Kraft leisten kann. Voraussetzungen für eine Auszahlungsentscheidung ist ein Abschluss der Überprüfung der bisherigen Reformen durch die Gläubiger sowie eine Einigung zur Schuldenfrage.



Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den geplanten Einschnitten:

1. Worauf haben sich die Experten der Gläubiger und die griechische Regierung geeinigt?

Ab dem 1. Jänner 2019 sollen die Renten in Griechenland abermals gekürzt werden. Um bis zu 18 Prozent, hieß es am Dienstag aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen. Damit sollen rund 2 Mrd. Euro gespart werden. Ab 1. Jänner 2020 soll zudem der jährliche Steuerfreibetrag von heute 8.636 Euro auf knapp 5.700 Euro gesenkt werden. Dadurch könnten die Steuereinnahmen um 1,8 Mrd. Euro steigen.

2. Warum lässt sich die griechische Regierung darauf ein?

Weil dem Land sonst die Pleite droht. Griechenland braucht spätestens im Juli frisches Geld, um seine Schulden bezahlen zu können. Neue Kredite soll es allerdings nur dann geben, wenn bestimmte Haushaltsziele erreicht werden. Die Vorgabe der Gläubiger: ein Haushaltsüberschuss - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - von 3,5 Prozent, wenn man Zinsen für die Kredite herausrechnet.

3. Gibt es Widerstand gegen diese neuen Sparmaßnahmen?

Die Gewerkschaften laufen Sturm. Sie haben bereits einen Generalstreik angekündigt. Er soll an dem Tag stattfinden, an dem das Parlament in Athen über die Sparmaßnahmen abstimmt. Auch die stärkste Oppositionspartei, die bürgerliche Nea Dimokratia (ND), stellt sich gegen diese Sparmaßnahmen.

4. Könnten die Pläne noch gekippt werden?

Der linke griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras muss die Reformen durchs Parlament bringen. Dort hat er nur eine äußert knappe Mehrheit. Bereits drei Nein-Stimmen könnten zum Aus für die Einigung mit den Gläubigern und zum Sturz der Regierung führen.

5. Was macht Tsipras optimistisch, dass er es dennoch schafft?

Um die Hardliner innerhalb seiner Partei zu besänftigen, sagt Tsipras immer wieder, dass die Sparmaßnahmen erst dann in Kraft treten, wenn das Thema "Schuldentragfähigkeit" geklärt ist. Zudem soll Athen Spielraum für Konjunkturmaßnahmen bekommen. Geplant sind Maßnahmen gegen Kinderarmut, zur Förderung des Arbeitsmarkts oder zur Deckung von Gesundheitskosten für Rentner sowie Steuersenkungen ab 2020.

6. Worum geht es beim Thema "Schuldentragfähigkeit"?

Die Schulden Griechenlands sind so hoch, dass sie nach Ansicht der griechischen Regierung nicht zurückzahlbar sind. Sie erhofft sich deswegen zumindest langfristig Schuldenerleichterungen.

7. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will der Auszahlung eines neuen Kredits für Griechenland nur zustimmen, wenn sich der IWF am Hilfsprogramm beteiligt. Ist diese Frage schon geklärt?

Nein. Der IWF will erst nach der Verabschiedung der Reformen und einer Analyse über die Tragfähigkeit der griechischen Schulden entscheiden. Ob es wirklich Schuldenerleichterungen gibt, soll dann nach Auslaufen des dritten Hilfsprogramms im Sommer 2018 beraten werden. Der IWF pocht aber darauf, über Berechnungsweisen zu reden. EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici sagte am Dienstag, er hoffe, dass in den nächsten Wochen auch in der Frage der Tragfähigkeit der Schulden Griechenlands eine Verständigung erreicht werde. Bis zum 22. Mai ist Zeit. Dann wollen die Finanzminister der Euro-Staaten entscheiden, wie es weitergeht.