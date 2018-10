FACC hebt ab mit kräftigem Auftragspolster

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC profitiert von der boomenden Luftfahrt. Im 1. Halbjahr 2018/19 wurde mehr Umsatz erzielt, der Gewinn ist jedoch niedriger als im Vorjahreszeitraum ausgefallen. Die Auftragsbücher sind mehrere Milliarden schwer. FACC will unter anderem auch mit Firmenübernahmen expandieren.

Ried im Innkreis/Wien. Für FACC kennt das Wachstum offenbar derzeit keine Grenzen. Organisch und nicht-organisch werde man wachsen, sagte FACC-Chef Robert Machtlinger am Montag bei der Halbjahrespressekonferenz.. Und erste Übernahmeziele sind bereits im Fokus. Es gebe Unternehmen, die man sich anschaue. Nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb, bekräftigte der FACC-Vorstandschef. Ausgestattet ist das Unternehmen mit einer Kreditvereinbarung von 225 Millionen Euro.

Die Geschäfte des Unternehmens laufen indes prächtig. Die Zeichen stehen auch hier auf Wachstum, wenngleich es aktuell eine Gewinndelle zu verzeichnen gibt. Im ersten Halbjahr 2018/19 (per Ende August) stieg der Umsatz um vier Prozent von 358,7 auf 373,0 Mio. Euro. Der Gewinn (EBIT/Ergebnis von Zinsen und Steuern) ging auf 25,1 Mio. Euro (nach 29,7 Mio. Euro) zurück, der Halbjahresüberschuss nach Steuern um 12 Prozent auf 16,3 Mio. Euro. Mitverantwortlich für den Ergebnisrückgang waren Einmalkosten bei der erstmaligen Herstellung neuer Kabinenkonfigurationen im Bereich Cabin Interiors.

Was dennoch verkraftbar sein wird. Denn die Auftragbücher wurden gegenüber dem Vorjahreszeitraum kräftig befüllt. Bis Ende August wurde ist das Auftragspolster auf 6,5 Mrd. US-Dollar (5,62 Mrd. Euro) angewachsen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2017/18 waren in den Büchern noch Aufträge im Wert von 5,9 Mrd. Dollar angeschrieben.

Und das Wachstum dürfte so schnell nicht abreißen. Die Ausschithen für den Flugzeugmarkt sind unverändert positiv. Bis zum Jahr 2037 wird ein jährliches Passagierwachstum von 5 Prozent erwartet. Weiters sollen bis dahin laut Airbus-Prognose bis dahin 37.390 Flugzeuge (mit mehr als 100 Sitzplätzen) ausgeliefert werden, davon 10.850 Maschinen als Ersatz etwa wegen hohen Treibstoffverbrauchs.

Gerade die massiv gestiegenen Treibstoffpreise dürften das Geschäft zusätzlich forcieren. In den vergangenen 18 Monaten hat sich das Preis verdoppelt.

Heuer wird die weltweite Flugzeugflotte mit 21.450 Flugzeugen angegeben. Bis zum Jahr 2037 werden fast 48.000 prognostiziert. Die wichtigsten Wachstummärkte sind China, Indien und der Mittlere Osten. Mitmischen will die FACC auch bei Flugtaxis.

Die Wachsstumsstrategie auf drei strategischen Ansätzen, den Zukauf von Technologien, von Marktvolumen oder vertikale Integration - die Eingliederung von Wertschöpfungsstufen. So sei der Zukaufanteil der FACC an metallischen Komponenten relativ hoch, man kaufe in diesem Bereich um rund 150 Mio. Euro im Jahr zu. Wenn die Möglichkeit einer vertikalen Integration da sei und ein Unternehmen passt, wird eine solche vertikale Integration überlegt.

Das Unternehmen sieht sich auf Kurs. Der Umsatzzuwachs soll im heurigen Geschäftsjahr im einstelligen Prozentbereich ausfallen und in einer Bandbreite von 760 bis 770 Mio. Euro leigen. der Gewinn (operative Ergebnis) soll zwischen 52 und 55 Mio. Euro liegen. "Die Ertragskraft ist zwar vorübergehend rückläufig, für das Gesamtjahr erwarten wir jedoch eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr", so CEO Machtlinger.

Handelskrieg ohne Auswirkungen

Von Airbus hat die FACC Mitte Juli einen mehr als 230 Mio. Euro schweren Großauftrag erhalten, mit dem für die A320-Flotte nun auch der Eingangsbereich gefertigt und gemeinsam entwickelt wird. Die Fertigung werde in der zweiten Jahreshälfte 2020 starten.

Handelshemmnisse und protektionistische Maßnahmen - Stichwort USA und China - hätten derzeit für die FACC keine Auswirkungen, bekräftigte Machtlinger. Und auch beim Thema Brexit gehe man nicht davon aus, dass es zu Verschiebungen komme. Man habe sich für London als Sitz der Steuerungsholding entschieden, in der der chinesische FACC-Hauptaktionär AVIC das Geschäft mit der Flugzeug-Innenausrüstung bündelt. Im Zuge dessen wird die FACC mit Schwesterfirmen zusammengespannt.

Der Wachstumskurs zeigt sich auch in steigenden Beschäftigungszahlen. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 (per Ende August) wurden 131 neue Mitarbeiter aufgenommen. Der Personalstand zum Ende des 2. Quartals 2018/19 betrug 3.434 Mitarbeiter. Insgesamt will man 700 neue Mitarbeiter aufnehmen, den Großteil davon in Österreich.

Investiert werden in einem mehrjährigen Programm über 100 Mio. Euro. In der ersten Phase mit einer Summe von 35 Mio. Euro werden 2018 die Kapazitätserweiterungen im Werk 1 und 4 in Betrieb genommen. Abgeschlossen ist die Verdoppelung der Betriebsfläche im US-Werk Wichita. Bei der Umsetzung der zweiten Phase im Volumen von 45 Mio. Euro geht es unter anderem um den Ausbau des Werk 3 sowie weiterführende Automatisierung und Investitionen zur Umsetzung der Vision 2020.

Die FACC-Aktie hat am Montag um 1,34 Prozent verloren und notiert bei 16,18 Euro.