Die weltweit größten Fabriken umfassen bis zu 6,5 Kilometer und funktionieren wie richtige Städte. Welche Unternehmen die größten Fabriken der Welt besitzen, für welche Produktion am meisten Platz benötigt wird und was Fabrik der Zukunft vor allem benötigen.

Es sind Zahlen, die man kaum fassen kann. Aber es gibt sie, Fabrikshallen an nur einem Standort, die bis zu 650.000 Quadratmeter groß sind. Die Fabrik mit diesen Ausmaßen ist die größte der Welt. Sie steht aber nicht wie man meinen könnte in China oder in den USA, sondern in Deutschland und zwar in Wolfsburg. Es ist, richtig geraten, ein Werk des Autoherstellers Volkswagen.

Das Volkswagen-Fabriksgelände gleicht einer Stadt. Allein die bebaute Fläche der Fabrikshallen ist so groß wie das gesamte Fürstentum Monaco. Gegen das deutsche Megawerk, das seit 1938 besteht, können selbst moderne Anlagen wie die der NASA oder Tesla nicht mithalten – ihre Werke landen lediglich auf den Plätzen drei und sechs im Ranking der zehn größten Fabriken der Welt.

Die größten Fabriken der Welt verfügen über eigene Feuerwehren, Häfen oder Krankenhäuser

Solche Riesenproduktionsstätten beherbergen nicht nur gigantische Produktionslinien, sie sind gleichzeitig auch Arbeits- und Wohnstätten, für bis zu 500.000 Mitarbeiter. Die größten Fabriken der Welt verfügen über eigene Feuerwehren, Häfen oder Krankenhäuser. Sie funktionieren wie echte Städte mit eigenem Straßennetz und einer Innenstadt.

Hochautomatisierte Produktionen brauchen besonders viel Platz

In dem Ranking finden sich vor allem Produktionen von Technikgiganten, die meisten von ihnen aus der Automobil-Branche. Ihre hochautomatisierten Produktionslinien benötigen besonders viel Platz, sind dafür jedoch auch überaus effizient. Im Hyundai-Werk in Südkorea, das Platz zwei im Ranking einnimmt, werden täglich 5.600 Autos produziert – alle zwölf Sekunden ein Fahrzeug.

Die 10 größten Fabriken der Welt Die zehn größten Fabriken der Welt. Für eine vergrößerte Darstellung auf die Abbildung klicken. © maschinensucher.de Platz 1 VOLKSWAGEN, Wolfsburg, Deutschland (6,5 km²)

Ein Flugzeug zu produzieren, braucht besonders viel Platz - Boeing mit bis zu 70 Metern Länge und 60 Metern Breite

Besonders viel Platz benötigt auch die Produktion von Flugkörpern. Im Boeing-Werk in Everett wird unter anderem die Boeing 787 gefertigt. Das Flugzeug ist fast 70 Meter lang und hat eine Spannweite bis zu 60 Metern – fast 44 Autos könnten auf den Tragflächen parken. In dem Montagezentrum der NASA finden Weltraumraketen Platz, die Raumfahrzeuge, Astronauten und Versorgungsgüter ins All befördern. Eine Rakete ist 65 Meter hoch - das entspricht der Höhe eines 16-stöckigen Hochhauses.

Das Ende der Megafabriken? Fabrik 4.0 muss vor allem flexibel sein

Es gilt jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Industrie weiterhin mit Fabriken immer größeren Ausmaßes überbieten wird. „Die Fabrik 4.0 muss flexibel auf aktuelle Kundenwünsche reagieren können“, prognostiziert Thorsten Muschler, Geschäftsführer von Maschinensucher.de, der das Ranking erstellt hat: „Dafür braucht es kleinere, reaktionsfähigere Produktionsanlagen, die dezentral organisiert und bestenfalls direkt an der Abnahmestelle lokalisiert sind.“