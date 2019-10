Ex-Bundeskanzler Kern über China: „Verbiegen ist nicht notwendig“

Ex-Bundeskanzler Christian Kern ist Kuratoriumspräsident der Austria China Business Association (ACBA) und neuerdings auch des Europe China Business Council. Im trend-Interview spricht er erstmals über die richtige Art und Weise, die vielen heiklen politischen Themen im Umgang mit chinesischen Geschäftspartnern anzusprechen.

So wie man Trump in den USA nicht kritisieren sollte, sollte man die Chinesen in China nicht auf Hongkong und Überwachung ansprechen?

Kern: Wie gesagt: Verbiegen ist nicht notwendig. Unter respektvollen Partnern lassen sich durchaus differenzierte Blickweisen teilen. Das gilt auch für das von Ihnen genannte Social Credit System für Unternehmen. So wie das jetzt aufgesetzt ist, sehe ich keinen Anlass für Hysterie. Dieses System soll dafür sorgen, dass die Marktregeln von allen eingehalten werden, potenziell entsteht dadurch mehr Transparenz. Und wenn über die Bürokratie geklagt wird, darf ich doch auch auf die umfangreichen Meldepflichten verweisen, die etwa von der europäischen Bankenaufsicht in den letzten Jahren hoch gezogen wurden. Aber: The proof of the pudding is in the eating.