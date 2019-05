Ex-Börse-Vorstand Zapotocky verlässt Sberbank Europe

Der ehemalige Wiener Börse-Vorstand Stefan Zapotocky wird vorzeitig aus dem Vorstand der Sberbank Europe aussteigen.

Wien. Eigentlich hätte Stefan Zapotocky, 66, einen Drei-Jahresvertrag im Vorstand der russischen Sberbank Europe mit Sitz in Wien gehabt. Doch nun ist diese Episode im beruflichen Leben des ehemaligen Wiener Börse-Vorstands nach rund zweieinhalb Jahren vorzeitig wieder vorbei.

Dies geht aus dem Firmenbuch hervor, in dem Zapotocky seine Rücktrittserklärung mit Wirkung per Ende April 2019 hinterlegt hat. Dieser Schritt erfolge „im besten Einvernehmen“, wie es in der Rücktrittserklärung heißt.

Zapotocky war im November 2016 von Aufsichtsratschef Siegfried Wolf in die Bank geholt worden. Kurze Zeit später wurde die frühere easybank-Chefin Sonja Sarközi zum CEO in der Sberbank Europe ernannt. 2018 fuhr die Bank einen Verlust (EGT) von 55 Millionen Euro ein.