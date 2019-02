„Es gibt bei Huawei starke, effiziente Kontrollmechanismen“

Fredmund Malik wird von Huawei-Gründer Ren Zhengfei als Inspirationsquelle bezeichnet. Der Vorarlberger Managementexperte über die Unternehmenskultur bei Huawei und die Folgen der aktuellen Troubles bei dem chinesischen Konzern.

trend: Herr Professor Malik, Huawei-Gründer Ren Zhengfei hat sich ausdrücklich auf Sie und Ihre Ideen als Inspirationsquelle berufen. Ist das nur eine Inspiration aus der Ferne - oder sind Sie auch in persönlichem Austausch?

Fredmund Malik: Beides. Bei Huawei liest man alle meine Bücher. Ich beschäftige mich seit 1998 intensiv mit China und bin Special- und Honorary-Professor der Capital University of Economics and Business in Beijing, IMAU und der Jilin University. Ich war im Huawei-Headquarter in Shenzhen und hatte auch Besuch von obersten Huawei-Verantwortlichen in St. Gallen. Aber Details der Zusammenarbeit will ich nicht kommentieren. Sie erstreckt sich jedenfalls schon über einen längeren Zeitraum.