Peter Bosek, Chef der Erste Bank, hat im trend-Interview über die großen Zukunftsthemen für Banken, Sparen, Unterschiede zwischen ihm und seinem neuen Chef Spalt und seine Freude über die neue Regierung Stellung genommen. Und einen Einblick in die neue Strategie gegeben.

Wien. Ein Jahr nach der Ära Treichl hat Erste Bank-Chef Peter Bosek eine erste Bilanz gezogen. Und Einblick in die Strategie gewährt. Die Erste Bank Österreich will den Anteil von Wertpapierkunden - derzeit 15 Prozent - in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Dieses Ziel peilt Peter Bosek an, der seit einem halben Jahr Vorstandschef der Österreich-Tochter der börsennotierten Erste Group ist.

Bosek bekennt sich im trend-Interview klar zum Kapitalmarkt und der Varanlagung etwa in Aktienfonds: "Es ist eine Tatsache, dass man de facto am Aktienmarkt nicht mehr vorbeikommt, wenn man Rendite sehen will. Dabei machen große Einmalerläge wegen der hohen Marktvolatilität wenig Sinn, das heißt, am sinnvollsten sind regelmäßige Investments in Aktienfonds." Am sinnvollsten wären regelmäßige Investments in Aktienfonds. Bosek: "Das müssen ja nicht 100 Euro sein, wir denken in Kategorien von etwa 50 Euro im Monat".

Der Plan der Erste Bank sei, den Kunden mit neuen günstigeren Produkten entgegenzukommen. Bosek: "Bei Ansparbeträgen von 50 Euro im Monat müssen die aktuellen Gebühren sicher reduziert werden, damit dem Anleger mehr übrigbleibt. Wahrscheinlich wird man da auch stärker auf passiv gemanagte Produkte setzen müssen."

Das Sparbuchsparen will der Erste Bank-Chef nicht abschreiben. Und Leute, die ein Sparbuch eröffnen wollen, was sich für die Bank selbst nicht lohnt, wird die Bank abweisen. "Nein, wir schicken niemanden weg. Wichtig ist mir, zu sagen, dass es nicht darum geht, das Sparbuch schlechtzureden. Ich bleibe dabei: Drei Netto-Monatsgehälter sollte man auf der Seite haben für den Fall, dass etwa die Waschmaschine kaputt wird", sagt Bosek. Das Verwahren von Geld wird weiterhin eine Grundfunktion der Banken bleiben. "Die kann man nicht auf- und abdrehen wie einen Wasserhahn. Da verliere man viel Vertrauen."

Neue Konkurrenz

Neue Konkurrenz bekommt die Erst von der Österreichischen Post, die im April mit einer eigenen Bank startet. Erste-Chef Bosek geht davon aus, dass dort das Produktangebot zu Beginn sehr eingeschränkt sein wird. "Die Frage, die sich für mich stellt: Ist es sinnvoll, dass in Österreich eine neue Bank an den Start geht, und ist es sinnvoll, dass das ausgerechnet die Post tut? Ich überlege mir ja auch nicht, Briefe auszutragen."

Grüne Kredite

Zu einer von der türkis-grünen Regierung vorgeschlagenen Incentivierung von grünen Krediten erwartet Bosek, dass es in den nächsten zwölf Monaten dazu einen Gesetzestext geben wird. Auf EU-Ebene sei dies schon sehr weit gediehen. "Es gibt eine Liste, was als grün gilt." Allerdings könne sich diese Definition ständig ändern.

Zur Person

Peter Bosek , 51, wurde im Juli 2019 zum Chef der Erste Bank Österreich bestellt. Außerdem ist er für das Retail-Geschäft in der gesamten Erste Group zuständig. Der studierte Jurist ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen in diversen Führungsaufgaben tätig und galt auch als Favorit für die Nachfolge von Andreas Treichl. Der Wiener gilt auch als Erfinder der erfolgreichen Finanzplattform "George". Er ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen.