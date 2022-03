Elon Musk eröffnet Tesla-Fabrik in Deutschland

Tesla-Chef Elon Musk besucht die neue Fabrik in Berlin

Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der E-Auto-Hersteller Tesla seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Unternehmenschef Elon Musk kam zur Eröffnung der neuen "Gigafactory" in Grünheide.

Tesla hat seine erste europäische Autofabrik in Grünheide bei Berlin eröffnet. Die Bundesregierung und das Land Brandenburg feiern das Milliardenprojekt mit künftig 12.000 Mitarbeitern und einer Zielmarke von jährlich 500.000 Autos als Signal. "Elektromobilität wird die Mobilität der Zukunft prägen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Projekt zeige: "Deutschland kann schnell sein." Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, dies sei ein besonderer Tag für die Mobilitätswende. Tesla habe sich für Deutschland entschieden, weil das Unternehmen hier den Leitmarkt für Elektromobilität erwarte.

Tesla-Gründer Elon Musk war zur Eröffnung der Fabrik angereist und erklärte, das Problem des Klimawandels werde gelöst werden. Diese Fabrik sei ein großer Schritt dorthin.

Musk hatte die Milliardeninvestition in der Nähe von Berlin im November 2019 angekündigt und im Februar 2020 mit dem Bau begonnen. Nachträglich wurde das Werk noch um eine Batteriefabrik erweitert. Diese ist noch im Bau. Nach Konzernangaben sind in Grünheide bereits mehr als 3.000 Menschen tätig. Nach weiteren Mitarbeitern in Dutzenden Sparten wird gesucht.

Produktionsstart mit Model Y

Produziert wird in Grünheide zunächst das Model Y Performance, ein etwa zwei Tonnen schwerer Mittelklassewagen mit einer offiziellen Reichweite von gut 500 Kilometern. Den Einstiegspreis gibt das Unternehmen mit 63.990 Euro an. Die neue Fabrik setzt deutsche Hersteller unter Druck. Auch sie setzen aber inzwischen stark auf Elektroautos und haben vergleichbare Modelle am Start.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie lobte die vergleichsweise schnelle Umsetzung des Projekts. "Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Die intensive Unterstützung durch die Landesregierung habe das Verfahren erheblich beschleunigt. Deutsche Unternehmen wünschten sich ähnlichen Rückhalt für jedes Genehmigungsverfahren.