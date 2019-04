Earnings Season: Ergebnisse der AT-Unternehmen

Österreichs Unternehmen veröffentlichen dieser Tage ihre aktuelle Ergebnisse. Ein Überblick.

voestalpine stellt sich auf Konjunkturabkühlung ein

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine rechnet im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 mit einer deutlich schwächeren Konjunktur und bereitet sich darauf auch mit weiteren Einsparungen vor. "Es ist kein Geheimnis, dass wir uns auf eine massiv schlechtere Konjunktur einstellen", sagte Vorstandschef Wolfgang Eder

"Das heißt, es gibt zusätzliche 'Kostenoptmierungsprogramme'. Es gibt 'Effizienzsteigerungsprogramme'." Diese könnten auch Zeitarbeiter treffen. Ein Stellenabbau bei den knapp 52.000 eigenen Beschäftigten sei nicht geplant.

Sorge bereiten der Stahlbranche mit Konzernen wie ThyssenKrupp und ArcelorMittal Bremsspuren in der Automobilindustrie. voestalpine erzielt hier etwa ein Drittel seines gesamten Umsatzes. "In der Autoindustrie gibt es nach vier Jahren Aufwärtsentwicklung eine begründete Befürchtung, dass einfach die Konjunktur sich aufgrund dieser langen positiven Entwicklung etwas abschwächen wird."

Hinzu komme eine Unsicherheit durch neue Abgastests, die Nachfrage in China und der Zollstreit mit den USA. Wahrscheinlich werde die zweite Jahreshälfte in der Autoindustrie noch schwieriger als die erste.

"Wir gehen davon aus, dass wir die Bereiche, die im traditionellen Autobau betroffen sind, teilweise über die neuen Chancen in der E-Mobilität kompensieren können." Für voestalpine sei die Situation aber nicht dramatisch. "Wir stehen in der Automobilindustrie auf relativ vielen Beinen." Der Konzern sei nicht von einzelnen Herstellern abhängig.

UIAG verringerte 2018 Verlust

Die börsennotierte Beteiligungsfirma Unternehmens Invest AG (UIAG) hat 2018 ihre Verluste verringert. Unterm Strich betrug das Ergebnis minus 2,24 Mio. Euro, nach minus 5,16 Mio. Euro im Jahr 2017. Der Umsatz der Beteiligungsholding stieg von 26,1 auf 27,3 Mio. Euro. Wie schon im Vorjahr ist auch heuer keine Dividende geplant, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor.

Die Bilanzsumme verringerte sich von 122,9 auf 121 Mio. Euro. Der Bilanzgewinn (inklusive Rücklagen) sank von 80,1 auf 78,6 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote stieg minimal von 90 auf 90,6 Prozent. Das Ergebnis je Aktie betrug minus 0,53 Euro, nach minus 1,21 Euro im Jahr 2017. Die Zahl der Mitarbeiter im Jahresschnitt sank leicht von 244 auf 241 Personen.

Die im Standard Market Continuous der Wiener Börse notierte UIAG ist als Industrie-Holding an mittelständischen Unternehmen beteiligt. Der Beteiligungsansatz ist langfristig ausgerichtet. Im Geschäftsbericht heißt es dazu, dass sich der Großteil der Beteiligungen positiv entwickelt habe.

Biotech-Firma Marinomed schließt 2018 mit Millionenverlust

Die österreichische Biotech-Firma Marinomed hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresverlust von 12,1 Mio. Euro abgeschlossen, nach 2,4 Mio. Euro Verlust im Jahr davor. Die an der Wiener Börse notierte biopharmazeutische Firma erwirtschaftete rund 4,7 Mio. Euro Umsatz, nach 4,8 Mio. Euro im Jahr 2017.

"Die Ergebnisse waren plangemäß negativ und spiegelten die hohen Investitionen in den zukünftigen Wachstumskurs von Marinomed wider", heißt es in der Unternehmensaussendung.

Das operative Ergebnis (EBIT) kam insbesondere aufgrund der höheren F&E-Aufwendungen und einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang bei minus 5,1 Mio. Euro (2017: minus 1,6 Mio. Euro) zu liegen, so das Unternehmen. Darüber hinaus belastete ein einmaliges, nicht cashwirksames Bewertungsergebnis in Höhe von minus 5,7 Mio. Euro im Zusammenhang mit der 2017 ausgegebenen Wandelanleihe das Finanzergebnis.

Palfinger hebt Gewinn auf Rekordhöhe

Der Bergheimer Kranhersteller Palfinger blickt sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig auf ein Rekordquartal zurück. Der Umsatz des Salzburger Unternehmens erhöhte sich im ersten Quartal 2019 um 11,8 Prozent auf 440,9 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 27,3 Prozent auf 42,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis legte kräftig um 18 Prozent auf 21,1 Mio. Euro zu.

Das Management erwartet auch für das zweite Quartal Rekordumsätze und -ergebnisse. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet Palfinger auf Basis der aktuellen Marktentwicklung mit einem Umsatzzuwachs auf 1,7 Mrd. Euro und einer weiteren Steigerung der Profitabilität auf eine EBIT-Marge von 9 Prozent. Der Ausblick auf das Gesamtjahr lasse ein historisches Rekordjahr erwarten.

Bis zum Jahr 2022 will das Unternehmen eine organische Umsatzsteigerung auf rund 2 Mrd. Euro sowie im Durchschnitt über den Wirtschaftszyklus eine EBIT-Marge von 10 Prozent erreichen.

Alu-Preis und Rohstoffkosten drücken AMAG auf den Profit

Der Aluminiumkonzern AMAG hat im ersten Quartal 2019 aufgrund niedriger Aluminiumpreise und höherer Rohstoffkosten weniger Gewinn gemacht. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach von 18,6 auf 12,8 Mio. Euro ein, das Ergebnis nach Ertragsteuern reduzierte sich von 12,9 auf 7,6 Mio. Euro. Absatzsteigerungen im Segment Walzen sorgten aber für ein Umsatzplus von 4 Prozent auf 274,4 Mio. Euro.

Die Absatzmenge insgesamt stieg im ersten Quartal um 10 Prozent auf 111.600 Tonnen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 33,0 Mio. Euro, nach 38,9 Mio. Euro im Vorjahresvergleichszeitraum. Diese Zahlen gab das oberösterreichische Unternehmen am Dienstag bekannt.

AUA rutschte im Winter tief in die roten Zahlen

Billigflieger machen der AUA zu schaffen. Die österreichische Lufthansatochter will nun den Preiskampf aufnehmen. Dafür gibt es Gründe, die sich in Zahlen, Daten und Fakten gießen lassen: Die AUA ist wieder tief in die roten Zahlen gerutscht. Im ersten Quartal 2019 von Jänner bis März schrieb die österreichische Lufthansa-Tochter einen operativen Verlust (Adjusted Ebit) von 99 Millionen Euro, das ist ein um 26 Mio. Euro höherer Verlust als im Winterquartal 2018. In den vergangenen fünf Jahren gab es für die AUA keinen schlechteren Jahresauftakt.

AUA-Finanzvorstand Wolfgang Jani erklärte das Jahr 2019 zu einem Jahr des Umbruchs. Den Gewinn des Vorjahres von 83 Mio. Euro wird die AUA heuer nicht mehr erreichen. Das Ziel für heuer sei, in den schwarzen Zahlen zu bleiben. Der Manager geht davon aus, dass das zweite und dritte Quartal wieder besser laufen.

Manner schafft den Turnaround

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner hat 2018 "nach mehreren schwierigen Jahren eine Trendwende geschafft", wie es im Geschäftsbericht heißt. Die Rohstoffpreise lagen auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau - dadurch gab es etwas mehr Umsatz und deutlich mehr Gewinn. Zugleich ging die Verschuldung deutlich zurück. 58,4 Prozent des Umsatzes kamen aus dem Ausland.

Der Umsatz legte um 3,1 Prozent auf 209,9 Mio. Euro zu, der Jahresüberschuss stieg von 3,2 Mio. Euro auf 5,7 Mio. Euro. Dabei stieg der Vorsteuergewinn (EBT) von 4 auf 7,6 Mio. Euro. Umbau und Neuausrichtung des Standortes Wien beeinflussten das Geschäftsergebnis nur mehr geringfügig.

Telekom steigert Gewinn

