Coronavirus: So schützen Sie sich richtig - 10 Fragen und Antworten

Was Sie über das Corona-Virus wissen sollten, wie Sie sich am besten vor einer Infektion schützen und was Sie im Verdachtsfall auf eine Infektion beherzigen sollten. Empfehlungen von der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und dem deutschen Robert-Koch-Institut (RKI) für öffentliche Gesundheit.

1. Was sind Coronaviren?

Coronaviren (CoV) sind eine große Familie von Viren, die leichte Erkältungen bis zu schweren Lungenentzündungen verursachen können. Sie wurden erstmals Mitte der 1960er Jahre identifiziert. Varianten der Viren sind das MERS-Coronavirus (MERS-CoV), das 2012 erstmals beim Menschen aufgetreten ist und das SARS-Coronavirus (SARS-CoV).

Die Viren werden zwischen Tieren und Menschen übertragen.

Das neuartige Corona-Virus (2019-nCoV) wurde erstmals am 7. Jänner 2020 in der chinesischen Region Wuhan identifiziert. Der offizielle Name für die Erkrankung an dem Virus ist seit dem 11.Februar 2020 COVID-19 . Der Erreger wurde SARS-CoV-2 genannt.

Bis zum 25. Februar 2020 wurden weltweit insgesamt 80.134 Erkrankungen registriert.

2. Wie gefährlich ist das neuartige Coronavirus?

Die tatsächliche Gefahr des SARS-CoV-2 Erreger ist noch nicht endgültig einzuordnen. Man geht derzeit allerdings davon aus, dass die Gefährlichkeit deutlich unter der von MERS (30 Prozent Sterblichkeit) und auch unter der von SARS (10 Prozent Sterblichkeit), bei etwa drei Prozent Sterblichkeit liegt.

Aktuell stehen laut Zählung des Centers for Systems Science ans Engineering (CSSE) der Johns Hopkins University weltweit 80.289 bestätigten Infektionen 2.704 Todesfälle gegenüber. 27.840 infizierte Personen haben die Krankheit bereits überstanden.

Zum Vergleich: bei einer normalen saisonalen Influenza-Welle liegt die Sterblichkeit bei rund einem Prozent. Besonders gefährdet sind bei allen Vireninfektionen vor allem bereits geschwächte oder alte Personen. Das SARS-CoV-2 Virus ist dabei keine Ausnahme.

3. Wie ansteckend ist das neuartige SARS-CoV-2?

Das Virus gilt als hoch ansteckend. Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung stellt dabei den wichtigsten Infektionsweg dar. Die Übertragung kann dabei auf verschiedene Wege erfolgen. Dazu gehören Sekrete des Atmungstraktes (Husten, Niesen), Speichel, Ausscheidungen (Harn, Stuhl) und Körperflüssigkeiten (Blut, Rippenfellflüssigkeit. Es ist davon auszugehen, dass die Übertragung – wie bei anderen Coronaviren auch – primär über Sekrete des Atemapparats erfolgt.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tagen beträgt.

4. Welche Symptome werden durch COVID-19 ausgelöst?

Wie andere länger bekannte Erreger von Atemwegserkrankungen verursacht das Virus zunächst Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber, bei einigen Betroffenen auch Durchfall.

Es gibt milde Verlaufsformen mit Symptomen ähnlich einer Erkältung und Infektionen ohne Symptome. Bei einem Teil der Patienten ist der Krankheitsverlauf allerdings erheblich schwerwiegender und es kommt zu Atemproblemen und Lungenentzündungen.

Zu Todesfällen ist es bisher vor allem bei Personen gekommen, die älter (über 60 Jahre) oder davor bereits chronisch erkrankt waren.

5. Wie wird die Krankheit behandelt?

Da es derzeit noch keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, können im Fall einer Erkrankung nur die Symptome behandelt werden. Das bedeutet, dass fiebersenkende Mittel verabreicht werden. Die Einnahme von Antibiotika gegen die Vireninfektion ist sinnlos, da Antibiotika keinen Wirkstoff gegen Viren enthalten. Allerdings können durch Antibiotika begleitende bakterielle Erkrankungen und Infektionen behandelt werden.

Bei schweren Krankheitsfällen ist die Verabreichung von Sauerstoff erleichternd, zusätzlich ist es gut, viel zu trinken, um den

In China soll Medienberichten zufolge ein erster Impfstoffkandidat ab Ende April 2020 in einer klinischen Studie erprobt werden. Wann ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte, ist derzeit nicht absehbar.

6. Wie kann man sich vor einer Infektion schützen?

Wie bei bekannten CoV-Viren ist eine gute Händehygiene ein besonders wichtiger Teil der Vorbeugung. Wenn infektiöse Sekrete an Hände gelangen, die dann das Gesicht berühren, dann ist eine Infektion möglich. Häufiges Händewaschen und die Verwendung von desinfizierenden Handreinigern werden empfohlen. Ebenfalls wird geraten, mit den Händen nicht das Gesicht zu berühren.

Zu den weiteren effektiven Schutzmaßnahmen gehören eine korrekte Hustenetikette und die Einhaltung eines Mindest-Sicherheitsabstands von einem bis zwei Metern von von krankheitsverdächtigen Personen.

7. Ist das Tragen von Atemschutzmasken empfehlenswert?

Wenn eine Person an einer Atemwegserkrankung leidet, dann ist das Tragen einer Schutzmaske empfehlenswert, sie verhindert, dass andere Menschen in der Umgebung durch die Tröpfcheninfektion beim Husten oder Niesen infiziert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Maske eng anliegt und bei einer entsprechenden Durchfeuchtung gewechselt und entsorgt wird.

Herkömmliche Schutzmasken bieten allerdings keinen Schutz vor einer Infektion durch in der Luft befindliche Viren und können das Ansteckungsrisiko daher auch nicht verringern. Sie sind für nicht Infizierte eine reine Placebo-Maßnahme.

Nutzlos: Einfache Schutzmasken schützen nicht vor einer Viren-Infektion. Es ist sinnlos, sie zu tragen, wenn man selbst nicht erkrankt ist. © trend/Sempelmann

Wenn man sich in einem Raum mit einer infizierten Person befindet - etwa als Arzt im Zuge einer Behandlung oder Visite -, dann sollte man zum Selbstschutz eine Maske tragen. Dann alledings auch eine, die in der Luft befindliche Viren herausfiltern kann. Das deutsche Robert-Koch-Institut empfiehlt für das medizinische Personal Schutzmasken, die mindestens die Bestimmungen der FFP-Klasse 2, besser noch FFP3 erfüllen. FFP steht für "Filtering Face Piece".

8. Kann das Virus durch Gegenstände übertragen werden?

Bisher gibt es noch keine Nachweise, dass Viren zum Beispiel über aus China importierte Waren übertragen wurden. Allerdings gelten Türklinken als Gefahrenquellen, Telefon(hörer), Computer-Tastaturen, PC-Mäuse oder andere Gebrauchsgegenstände ebenso. In allen Fällen ist aber eine gründliche Handhygiene ein entscheidendes Mittel zur Infektions-Vorbeugung.

9. Wie hat sich das Virus nach Österreich ausgebreitet?

Am 25. Februar 2020 wurden in Tirol zwei SARS-CoV-2 Infektionen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um zwei Italiener aus der Lombardei mit Wohnsitz in Innsbruck. Die beiden Personen wurden in der Innsbrucker Klinik isoliert. Weitere Erkrankungsfälle sind bisher nicht bekannt.

Die Erkrankungsfälle und Ergebnisse der Untersuchungen in Österreich werden auf der Website des Sozialministeriums täglich um 10 Uhr veröffentlicht.

Selbst bei der weltweiten SARS-Epidemie 2003 gab es in Österreich keinen einzigen dokumentierten Infektionsfall. Der MERS-Erreger wurde in Österreich bislang nur 2014 und 2016 bei jeweils einem Patienten aus Saudi-Arabien nachgewiesen.

10. Wie hat sich das Virus weltweit verbreitet?

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Vorläufer des Virus von Wildtieren stammt und sich der erste Mensch im Dezember 2019 auf einem seit Jänner geschlossenen Markt in Wuhan infiziert hat.

Besonders betroffen sind daher auch die 11-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan in China und die Provinz Hubei, zu der Wuhan gehört. Weiters die chinesischen Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo und Taizhou in der Provinz Zhejiang.

Corona-Virus-Ausbreitung in China (Stand: 25.2.2020) © European Centre for Disease Prevention and Control

Außerhalb von China, wo die Zahl der Erkrankten bei 77.658 liegt, gibt es die meisten Fälle in Südkorea (893). Das Virus hat sich jedoch bereits weltweit verbreitet. Die offiziell bekanntgegebenen Zahlen der einzelnen Staaten (Stand: 25.2.2020) sind jedoch mitunter mit Vorsicht zu genießen.

Coronavirus-Ausbreitung weltweit © European Centre for Disease Prevention and Control

Afrika: Ägypten (1)

Ägypten (1) Asien: China (77 658), Hong Kong (81), Macao (10), Südkorea (893), Japan (144), Singapur (90), Iran (61), Thailand (37), Taiwan (30), Malaysien (22), Vietnam (16), Arabische Emirate (13), Kuwait (5), Indien (3), Philippinen (3), Bahrain (2), Israel (2), Oman (2), Afghanistan (1), Irak (1), Kambodscha (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Libanon (1).

China (77 658), Hong Kong (81), Macao (10), Südkorea (893), Japan (144), Singapur (90), Iran (61), Thailand (37), Taiwan (30), Malaysien (22), Vietnam (16), Arabische Emirate (13), Kuwait (5), Indien (3), Philippinen (3), Bahrain (2), Israel (2), Oman (2), Afghanistan (1), Irak (1), Kambodscha (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Libanon (1). Amerika: USA (53); Kanada (11).

USA (53); Kanada (11). Europa: Italien (229), Deutschland (16), United Kingdom (13), Frankreich (12), Spanien (3), Russland (2), Belgien (1), Finland (1), and Schweden (1).

Italien (229), Deutschland (16), United Kingdom (13), Frankreich (12), Spanien (3), Russland (2), Belgien (1), Finland (1), and Schweden (1). Ozeanien: Australien (22)

Australien (22) Weiter: Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" vor Japan (691)

11. Weitere Informationen

Die Expertinnen und Experten der AGES beantworten Fragen rund um das Coronavirus telefonisch unter der Rufnummer 0800 555 621 . Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt.