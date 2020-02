Coronavirus: Damit sollten Sie sich eindecken

Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge warnt wegen der durch die Corona-Virus ausgelösten Produktionsstopps und möglicher Sperren vor Versorgungsengpässen. Welche Vorräte Sie sich anlegen sollen.

Leere Regale in den Supermärkten in der Region Mailand. Nur einen Tag nachdem die Corona-Epidemie Teile der Lombardei und Venetiens erreicht hat ist das für viele Unvorstellbare eingetreten. Orte sind von der Außenwelt abgeriegelt, in den Supermärkten sind die Regale und Lager leergeräumt. Aus Sorge vor eine längeren Quarantäne haben sich die Menschen in der Region mit Vorräten eingedeckt.

Das veranlasst Herbert Saurugg den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, dazu, die Österreicher zu ermahnen. Hierzulande sind die Haushalte schlecht darauf vorbereitet, wenn die Lieferketten abreißen und die Regale in den Geschäften nicht mehr wie gewohnt oft mehrmals täglich neu bestückt werden. Ganz schlecht steht es um die Möglichkeit der Österreicher, sich selbst versorgen zu können ohne vorher einkaufen zu gehen. Spätestens nach sieben Tagen würden die meisten am Hungertuch nagen, ein Drittel würde schon am vierten Tag vor einem leeren Kühlschrank und anderen Lebensmittelvorratslagern stehen.

Waren aus China fehlen

Selbst wenn in Österreich kein Notstand ausgerufen wird, wie in Italien und keine Ausgehverbote verhängt werden: zu Lebensmittelknappheit und anderen Versorgungsengpässen kann es trotzdem kommen. Spätestens ab April könnten Versorgungsketten löchrig werden, wenn keine neuen Waren mehr aus China nach Europa kommen. Für Schutzmasken und Schutzkleidung, die fast nur noch in China produziert werden, gilt das bereits. Sie sind ausverkauft und Nachschub ist nicht in Sicht.

Noch sind Containerschiffe mit Waren aus China auf den Weltmeeren unterwegs. Aber auch diese Frachtschiffe wurden bereits vor Ausbruch der Corona-Epidemie beladen. Seither steht in China vieles still.

Angesichts anhaltender Produktionsstopps kann es in der Folge zu länger andauernden Versorgungsengpässen kommen. Auch in österreichischen Supermärkten gibt es immer mehr Lebensmittel aus China. Fast der gesamte Knoblauch-Bestand in den Supermärkten kommt aus China, viel Hühnerfleisch, wie Nuggets und sogar Äpfel werden aus China importiert. Teigrohlinge für Semmeln und anderes Gebäck betroffen könnten auch Medikamente und Teile für die Autoindustrie und Photovoltaikanlagen sein. Sowie viele Waren, die man vielleicht gar nicht mit China in Verbindung bringt.

Doch was wenn Ausgangssperren verhängt werden oder man gar selbst von diesem mitunter lebensbedrohlichem Virus infiziert wird und ein Zwangsaufenthalt in den eigenen vier Wänden droht? Jeder der sich auf dieses Worst-Case-Szenario vorbereitet, ist zumindest die Sorge los, bei einer Massenquarantäne nur zu verhungern oder nur an ein paar trockenen Würsten und letzten Chips knabbern zu müssen.

Checkliste des Zivilschutzverbands Richtig vorsorgen Der Zivilschutzverband hat eine Checkliste herausgegeben, die einem über sieben Tage ohne Einzukaufen über die Runden helfen sollte, bei einer vierzehntägigen oder vierwöchigen Quarantäne sind entsprechend mehr Vorräte einzuplanen. Die Faustregel dabei ist: Ein erwachsener Mensch mit durchschnittlicher Größe verbraucht im Schnitt 2.000 Kalorien. Das ist der reine Grundumsatz des Körpers, ohne viel Bewegung. Bei größeren Personen, besonders bei Männern, kann der Grundumsatz auch etwa 1.000 Kalorien höher sein. Wer zusätzlich Sport betreibt verbrennt entsprechend mehr Kalorien. 1. Zwei Liter Mineralwasser pro Kopf und Tag

Zunächst gilt genügend Wasser vorrätig zu haben, selbst wenn die städtische Versorgung nicht so schnell zusammenbricht, verlassen sollte man sich in Ausnahmesituationen nicht darauf. Das deutsche Robert Koch Institut empfiehlt pro Person zwei Liter Mineralwasser gelagert zu haben. Tee und Säfte natürlich je nach individuellen Bedürfnissen. 2. Proteine und Vitamine aus der Dose

Um sich mit ausreichend Nahrung über Wasser zu halten, sind in Notsituationen zählen Dosen und Konserven zu den besten Mitteln, um auch längerfristig ohne Einkaufen durchzukommen. Um genügend Proteine auf den Teller zu bekommen sind Fischkonserven und Fleischgerichte, wie Gulasch, aus der Dose, das Mittel der Wahl. Es muss aber nicht immer Fisch oder Fleisch sein. Auch Bohnen oder Linsen sind ausgezeichnete Protein-Quellen. Legen Sie sich daher einen entsprechenden Vorrat an Obst- und Gemüsekonserven zu. Dosen und Pulver sind auch bei der Lagerung von Suppen erste Wahl. Auch da sollte man sich darauf einstellen, dass frisches Suppengemüse und –knochen nicht zur Verfügung stehen könnten. Man kann natürlich bei einem Virus-Ausbruch auch Tiefkühlkost einlagern, aber wenn der Strom ausfällt, sind diese Vorräte rasch wertlos. 3. Trockenfrüchte und Sauerkraut mit hohem Nährwert

Einen hohen Nährwert haben auch Trockenfrüchte und Sauerkraut. Beide sind speziell in Haltbarsäckchen eingeschweißt recht lange haltbar. Ein weiterer Vorteil: Sie sind gute Vitaminquellen. Nüsse sind ebenfalls sehr nahrhaft. 4. Nudeln, Reis

Nudeln und Reis sind extrem lange haltbare Lebensmittel. Dazu Tomatensugo oder Pesto aus dem Glas, der Dose oder dem Tetrapack. Damit lassen sich Familien über Tage versorgen. 5. Weitere Lebensmittel

Aufstriche überdauern in der Vorratskammer nicht nur Monate sondern auch Jahre, bei Hartwurst ist die Halbwertszeit deutlich geringer, aber vier Wochen in der eigenen Einsiedelei überdauern auch sie locker. Wer auf Käse nicht verzichten möchte, sollte sich Hartkäse zulegen. Zusätzlich Kaffee, Tee und Haltbarmilch oder Milchpulver 6. Vakuumverpacktes Brot und Gewürze

Wer sich auf einen längeren Aufenthalt in seinen eigenen vier Wänden vorbereiten möchte, sollte bei der Einlagerung von Getreideprodukten am besten möglichst viele verschiedene Produkte zu Hause haben: Teigwaren, Knäckebrot, Zwieback, vakuumverpacktes Brot, Mehl, Grieß und Haferflocken. Kulinarische Höhepunkte sollte man sich bei dieser Art der Bevorratung zwar nicht erwarten, aber um geschmacklich die eine oder andere Geschmacksnote herauszuholen, empfehlen sich auch gut mit Gewürzen zu bestücken. Salz und Pfeffer sollten in jedem Fall ausreichend vorhanden sein. 7. Mehl, Zucker, Honig

Honig ist fast unbegrenzt haltbar. In Ägypten wurden bei Ausgrabungen Töpfe mit Honig aus der Antike gefunden, der immer noch genießbar war. Das Naturprodukt ist ein wertvoller Energiespender. Bei Zucker, Mehl, Gries und ähnlichen Produkten sollten Sie darauf achten, dass ihre Vorräte auch trocken gelagert sind. 8. Hygieneartikel

Nicht vergessen sollte man auch, sich ausreichend Hygieneartikel zuzulegen. Besonders Damenhygieneartikel, Toilettenpapier, aber auch Seife und Putzmittel. Soda ist hier ein wertvolles Produkt. Ansonsten kann nur nicht das eigene Wohlbefinden zusätzlich leiden, sondern auch das der Mitbewohner. 9. Spezialkost und Babyartikel

Besonders ernst sollten das Anlegen von Vorräten alle mit speziellen Nahrungsmittelbedürfnissen nehmen, etwa Allergiker, die auf glutenfreie Produkte oder Schonkost angewiesen sind. Sowie Familien mit Babys oder Kleinkindern. Für sie geeignete Produkte sind im Ernstfall schnell vergriffen. 10. Tierfutter

Nicht zuletzt darf man auch auf die Haustiere nicht vergessen. Katzen sind vielleicht etwas leichter zu versorgen, aber vor allem bei Hundefutter kann das Warenangebot schnell knapp werden. Die Liste für das Überleben zu Hause im Überblick

Die Liste der Lebensmittel und anderen Vorräten, die der Zivilschutzverband für Notfälle empfiehlt zu hause haben, finden Sie hier als PDF-Dokument zum Download.

Weitere Tipps

Stromausfall? Stromgeneratoren ab 150 Euro

Wer Heizöl zu Hause hat, kann damit auch einen Dieselstromgenerator betreiben. Ab 149 Euro sind kleine tragbare Geräte bereits erhältlich. Wer mehr für die Überlebensausrüstung solcher Art investieren möchte, kann um 1.000 Euro im Lagerhaus oder bei Amazon vernünftige Geräte erwerben. Damit kann man sämtliche Stromquellen in einem Einfamilienhaus weiter betreiben. Generatoren gibt es auch mit Benzin-Antrieb.

Vogerlsalat und Radieschen am Balkon ziehen

Echte Pessimisten und Freunde des Urban-Gardening, die glauben, dass der Virus sich zu einer größeren Pandemie auswächst und die Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum länger eingeschränkt bleiben, können am Balkon, an der Fensterbank oder natürlich im Garten Gemüse anbauen.

Die ersten, schnell wachsenden Frühjahrspflanzen sind Spinat und Vogerlsalat. Sie kann man jetzt schon ansetzen und auch bald ernten. Nach dem der Spinat geerntet ist, lässt sich in die selbe Erde nahtlos das Sommergemüse einsetzen. Als einer der ersten reifen auch Radieschen, sogar am Fensterbrett.

Paradeiser und Paprika werden am besten auch jetzt im Februar angesetzt und an lichten Orten bei Zimmertemperatur vorgezogen, ehe sie dann im Mai ins Freie dürfen. Samen dafür gibt es in jeder Gärtnerei und in vielen Baumärkten.

Erste-Hilfe-Koffer in der Apotheke bestellbar

Wer Medikamente braucht, sollte darauf achten, dass die Vorräte mindestens ein Monat reichen. Am besten man kauft zudem einen Notfallkoffer. „Auf Lager haben wir zwar keinen, aber innerhalb weniger Stunden können wir einen anfordern“, so eine Apothekerin in Wien. Wer eine Liste von Produkten hat, die in einen solchen Verbandskasten gehören hat, bekommt sofort alles. Je nach Ausstattung gibt es solche Ausrüstung ab rund 14 Euro, im Schnitt kosten diese auf dem Online-Portal Amazon rund 30 Euro.

Polizei vor Apotheken bei Krise wird überlegt

Zu einem Run kann es auch auf Apotheken kommen. Franz Lang, der Leiter des Kriseneinsatzstabs im Innenministerium, hat deshalb schon bewaffnete Polizisten vor Apotheken nicht ausgeschlossen. Besser also man deckt sich schon jetzt mit Pillen und anderen nötigen Mitteln für die medizinische Versorgung ein.

Um für eine Quarantäne gerüstet zu sein, sollten Sie auch Ihren Verbandskasten prüfen. Der Zivilschutzverband empfiehlt folgenden Inhalt:

Mittel zur Wunddesinfektion

Einmalhandschuhe

Wund- und Heilsalbe, Brandsalbe

Augentropfen

Desinfektionsmittel für die Hände

schmerzstillende und fiebersenkende Medikamente

Fieberthermometer, Pinzette und eine Schere

Vitaminpräparate

Wichtige Befunde

Equipment für Notfälle: Vom Taschenmesser bis zum Griller

Zu echten Überlebens-Kits zählen außerdem Taschenmesser, Taschenlampe, Dosenöffner, Thermosflasche, Nähzeug, Zünder, Feuerzeug, gegebenenfalls eine Reservebrille, Radio und Reservebatterien. Wer einen eigenen Garten hat, ist natürlich mit Holzkohle oder Gasflaschen für seinen Griller auch für Epidemien gut aufgestellt.