Venture Capital und Private Equity. Die größten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt – Apple, Microsoft, Google, Tesla oder Amazon – wären ohne Beteiligungskapital und einen dynamischen Kapitalmarkt nie zu Global Playern geworden, die mit ihren Produkten und Innovationen die Welt verändern.

Im Gegensatz zu den USA wird Venture Capital und Private Equity (VC/PE) zur Unternehmensfinanzierung in Europa und insbesondere in Österreich nach wie vor stiefmütterlich behandelt. Während in den USA Einwohner:innen pro Kopf durchschnittlich 490 Euro im Jahr investieren, liegt das Investment in Österreich gerade einmal bei 15 Euro pro Kopf.

Was braucht der Börseplatz Österreich, um die volkswirtschaftliche Dynamik der Kapitalmärkte besser nutzen zu können? Wie kann der Wirtschaftsstandort von Beteiligungskapital profitieren? Welche Rahmenbedingungen brauchen institutionelle Investoren und wie schafft man ein breites positives Bewusstsein für Venture Capital und Private Equity?

Das ist das Thema der Club20 Diskussion "Der Kapitalmarkt als Wachstumsmotor" am 13. Juni 2023 in der Börse Wien. In Kooperation mit dem „trend“ diskutieren dabei:

Christoph Boschan (CEO Wiener Börse AG)

(CEO Wiener Börse AG) Michael Tojner (Unternehmer und Industrieller)

(Unternehmer und Industrieller) Andreas Treichl (Chairman Erste Stiftung)

(Chairman Erste Stiftung) Moderation: Andreas Lampl (Chefredakteur trend)

