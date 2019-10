Chinesische Lufttaxifirma Ehang plant Europazentrale in Österreich

Das chinesische Aviation-Startup Ehang, Partner des österreichischen Flugzeug-Ausstatters FACC, will seine Europa-Aktivitäten von Wien aus steuern.

Anfang April 2019 feierte in der Wiener Generali Arena die Ehang 216 Europa-Premiere, ein elektrisch betriebenes, senkrechtstartendes Luftfahrzeug, das für den Personentransport in Städten gedacht ist. Gefertigt wird das Fluggerät von der Innviertler Aerospace-Firma FACC, betrieben wird das Projekt vom chinesische Startup Ehang aus der Metropole Guangzhou. Schon 2020 will das Unternehmen in Guangzhou mit regelmäßigen Airshuttle-Services beginnen.

Nun bestätigt eine Ehang-Sprecherin trend-Informationen, dass das gesamte Europageschäft für die Passagierdrohnen künftig von Österreich aus gesteuert werden soll: "Ja, das Headquarter für unsere europäischen Aktivitäten wird in Wien sein". Informationen über die Höhe der Investition und die Anzahl der in der Europazentrale beschäftigten Mitarbeiter gibt es vorerst keine.

Bereits im August wurde die Ehang Technology GmbH ins Firmenbuch eintragen, sie gibt neben der Steuerung des Europageschäfts auch den Betrieb von Teststrecken als Unternehmensgegenstand an. Über 1.000 Stück der spacigen Senkrechtstarter wurden laut Angaben von FACC-Chef Robert Machtlinger bereits geordert.