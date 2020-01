China-Experte Wuttke: „Wir sind Geisel der Politik geworden“

China-Experte Jörg Wuttke spricht im trend-Interview über Trumps Deal, die Tücken der Neuen Seidenstraße und eine Fehlwette des Westens.

Warum? Wuttke: China verpflichtet sich, um 100 Milliarden Dollar pro Jahr bei den Amerikanern einzukaufen. Das wäre für uns eine Katastrophe, weil es fast eins zu eins von uns weggehen würde. Aber es sind Fantasiezahlen, allein die geplanten 27 Milliarden Dollar für Energielieferungen entsprechen dem Dreifachen des bisherigen Höchstwerts. Und die Amerikaner wollen ihrerseits nicht alle Eier in einen Korb legen. Deshalb bleibt zu hoffen, dass das Ganze nicht so heiß gegessen wie gekocht wird.

Frust herrscht bei den Europäern auch, was das Projekt Neue Seidenstraße (BRI) betrifft.

Wuttke: Die EU-Kammer in China hat dazu eben ein Papier publiziert, das Ergebnis war niederschmetternd. Das ist praktisch eine geschlossene Veranstaltung der Chinesen, nur 20 Mitgliedsunternehmen der EU-Kammer in Beijing sind da mit an Bord. Die Aufträge gehen fast nur an chinesische Unternehmen. BRI ist ein machtpolitisches Instrument geworden.