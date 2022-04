„China ist schon lange nicht mehr auf unserer Einkaufsliste“

Johannes Artmayr, Geschäftsführer Strasser Steine (r.) mit Erich Lehner, Program Partner EY Entrepreneur Of The Year, EY Österreich

Der Wettbewerb EY Entrepreneur Of The Year zeichnet die besten Unternehmerinnen und Unternehmer Österreichs aus. 2021 ging der Award in der Kategorie „Innovation & Hightech“ an Johannes Artmayr, Geschäftsführer Strasser Steine aus dem Mühlviertel.

Wie haben Sie den EY Entrepreneur Of The Year, den weltweiten Wettbewerb für unternehmerische Exzellenz, erlebt?

Johannes Artmayr, Geschäftsführer Strasser Steine: Diese Auszeichnung wird von renommierten Organisationen und Persönlichkeiten getragen, deswegen haben wir uns sehr gefreut und profitieren auch vom Netzwerk hinter dem Unternehmerpreis. Dass ein Material, das Generationen überdauert, mit Design und Innovation verbunden wird, klingt vielleicht widersprüchlich, doch wir blicken stets nach vorne und arbeiten an Innovationen.

Innovation und Tradition zu verbinden – ist das eine Spezialität des Mittelstands?

Erich Lehner, Program Partner EY Entrepreneur Of The Year Österreich: Ja, das ist tatsächlich eine besondere Stärke von Familien- und eigentümergeführten Unternehmen: Sie ­denken nicht nur in Quartalszahlen, sondern schaffen es, das Bodenständige mit Neuem zu verbinden. Das ist die Basis für nachhaltige Geschäftserfolge.

Warum ist gerade das Mühlviertel als Wirtschaftsstandort so erfolgreich?

Artmayr: Mühlviertlerinnen und Mühlviertler sind fleißig, loyal und einsatzbereit – und werden daher oft abgeworben. Unsere mittelständische Struktur ist Segen und Fluch zugleich: Der Bezirk Rohrbach hat mit 1,8 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in ganz Europa, und es wird zunehmend schwer, Fachkräfte zu bekommen. Bisher war für die Politik Betriebsansiedelung der Schwerpunkt, jetzt muss es die Mitarbeiteransiedelung sein.

Lehner: Auch unsere aktuelle New-Work-Umfrage zeigt: Es braucht neue Orte für eine neue Art des Denkens – Orte, die Menschen anziehen, denn auch die Industrie 4.0 braucht Menschen.

Produkte von Strasser Steine sind von Dauer. Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit?

Artmayr: Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, und für mich war schon vor 20 Jahren klar, dass Öl nicht ewig da sein wird. Wir haben früh die Heizung des Unternehmens von Öl auf Biomasse umgestellt und eine große neue Produktionshalle ohne zusätzliche Bodenversiegelung errichtet. Wir setzen bevorzugt regionale Materialien ein. Das hat geholfen, Logistikprobleme abzufedern: China ist schon lange nicht mehr auf unserer Einkaufsliste.

Lehner: Auch das zeigt: Das Thema Nachhaltigkeit ist in der gesellschaftlichen Mitte und bei Unternehmen angekommen. Beim Bewerbungsgespräch haben viele früher gefragt: Wann bekomme ich mein Dienstauto? Heute fragen junge Menschen nach dem CO2-Fußabdruck des Unternehmens! Nachhaltigkeit muss heute Teil der Unternehmensstrategie sein, und auch das ist eine Stärke von Familienunternehmen. Entscheidend ist die Authentizität: Impulse müssen vom Eigentümer und aus der Geschäftsführung kommen, mit einem Nachhaltigkeitsbeauftragten wird nicht viel weitergehen.

