Das große Canna-Biz: Von der Droge zur Medizin [Podcast]

Cannabis als Medizin: Barbara Steininger hat für den trend-Podcast den Wiener Arzt Kurt Blaas, Arzt für Allgemeinmedizin und Experte für den Einsatz der Cannabinoiden-Medizin, besucht.

Die lange Zeit wegen ihrer berauschenden Wirkung als Droge verbotene Cannabis-Pflanze erlebt einen erstaunlichen Wandel. Besonders in der Medizin setzt man auf den Einsatz von Cannabis als Heilpflanze. Die Pharma-Industrie und in der Folge auch Lebensmittelkonzerne und Finanzinvestoren erheben die verpönte Pflanze zum grünen Hoffnungsträger.

trend-Redakteurin Barbara Steininger besuchte den Arzt und Experten in Sachen Cannabismedizin, Dr. Kurt Blaas, in seiner Wiener Ordination und sprach mit ihm über die Wirkungsmechanismen und Anwendungsgebiete der Cannabispflanze in der Medizin, die juristische Situation in Österreich und das Geschäft mit den Cannabinoiden.

Cannabis - eine Pflanze im Hoch